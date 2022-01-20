Arda Turan: Utanıyorum! Telefonu açmaya çekiniyorum

Galatasaray kaptanlarından Arda Turan, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişi özetledi. Tecrübeli futbolcu, "Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenilerek üst üste 3. kez mağlup olan Galatasaray’da takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oldukça üzgün ve morali bozuk olduğu yüzüne yansıyan Arda Turan, “Utanıyorum” dedi. Tecrübeli futbolcunun sözleri şöyle;

“UTANIYORUM”

“İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik, UEFA’ya kadar en iyi şekilde toparlanıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Utanıyorum. Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum belki de…”

“ANNE VE BABAMIN TELEFONLARINI AÇMAYA ÇEKİNİYORUM”

“Belki kendi aramızda konuşarak olmuyor ama çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Bu durumdan utanmalı ve daha çok çalışmalıyız. Bunu kimse hak etmiyor. Bu yaptığımız doğru değil. Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum.”

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