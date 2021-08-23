Arda Turan’dan Fenerbahçe maçı sonrası gülücük!
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşması sonrasında Instagram'dan imalı bir paylaşım yaptı.
Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray kaptanlarından Arda Turan bir paylaşım yaptı.
Son dakikalarda tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşma sonrasında Instagram’dan ‘:)’ şeklinde gülücük paylaştı.
Zamanlaması ve imasıyla Arda Turan’ın bu paylaşımı Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.