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Arda Turan’dan Fenerbahçe maçı sonrası gülücük!

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşması sonrasında Instagram'dan imalı bir paylaşım yaptı.

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Arda Turan’dan Fenerbahçe maçı sonrası gülücük!

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray kaptanlarından Arda Turan bir paylaşım yaptı.

Son dakikalarda tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşma sonrasında Instagram’dan ‘:)’ şeklinde gülücük paylaştı.

Zamanlaması ve imasıyla Arda Turan’ın bu paylaşımı Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

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