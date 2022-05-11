Arda Turan’dan itiraf! ‘Sebebi tamamen psikolojik’

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, üniversite öğrencileri ile yaptığı söyleşide yaşadıkları ile ilgili itiraflarda bulundu.

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Galatasaray’da forma giyen futbolcu Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Arda Turan, burada yaptığı açıklamalarda kendisine iyi bakmadığını, bunun nedeninin de tamamen psikolojik olduğunu söyledi.

Üniversitede olduğu için mutluluğunu dile getiren Arda Turan, “Gelmeden önce bu konuşmayı düşünmüştüm. Uzun zamandır aklımda hep şöyle başlangıçlar oluyor; Arda çok hataları oldu ama iyi çocuktur. Yüzde 100 gerçekten çok hatalarım oldu. Bunlar emin olun sizin bildikleriniz değil. Kendi içimde bildiklerim ve aslında ailemle olanlardı. Ama hayatımız boyunca hata yapmaya devam edeceğiz. Hata yapmalıyız da kendimizde hata yapacak cesareti bulmalıyız” dedi.

“PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YIPRANDIM”

Sporcuların sürekli yargılanmayla karşılaştığını belirten Arda Turan, şunları söyledi:

“Spor dalındaki hocalarımız yargılıyor, evde annemiz yargılıyor, en büyüğü kendi kendimizi sürekli yargılıyoruz. Bir şeyler yapmak için cesaretimiz o kadar az kaldı ki. Sürekli korkuyoruz ve bizim için kaybetmek çok kötü bir şey gibi geliyor. Bu işin sıkıntılı olan kısmı psikolojik olarak yıpranma çok fazla buna hazırlık olmalıyız. Galatasaray A takımına çıktığımda önümde büyük bir miktar para, minimum 3-4 kelime İngilizce ve hiçbir psikolojik eğitim almamış bir çocuktum. Sonrasında her davranışımı doğru beklediler. Hep söylerim bana verilmeyen şeyleri geri istediler. Şimdi altyapımızla ilgili İngilizce eğitimi alıyorlar mı? Psikologları var mı? diyorum. Şu ana kadar 700 maç oynadım. Fiziksel olarak yaşadığım sakatlıkları geçiyorum, tolere edilebilir ama geldiğim noktada o kadar çok psikolojik olarak yıprandım ki çünkü milli maça çıktığınızda kazandığında kahraman kaybettiğinde hain oluyorsun. Kendinizi sürekli etraftakileri mutlu etmek için hazırlıyorsunuz. Artık 700 maçın sonundaki panik vücudunuz doğru reaksiyonlar veremiyor, doğru düşünemiyorsunuz, paylaşamıyorsunuz. Artık tahammül sınırınız hiç kalmamış oluyor çok fazla tepki vermeye başlıyorsunuz. En büyük tavsiyem ne olursa olsun kendinizi mutlu edin. Eğer siz mutlu olmazsanız ne ailenizi ne de takım arkadaşlarınızı mutlu edersiniz. Bu hataya son yıllarda çok düştüm. İnsanları mutlu edeceğim, dediklerini yapacağım diye kendim olmaktan bambaşka biri oldum.”

“YILLARDIR UYKU PROBLEMİ ÇEKİYORUM”

Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Arda Turan, “Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamen psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Diyet yapıyorum 10 gün sonra bozuyorum. Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum. Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki ortam hevesimi kırıyor. Gelişememek hevesimi kırıyor. Bu oyunu biz neden daha iyi oynayamıyoruz? Neden pas oyununu daha iyi oynayamıyoruz? Derken ben de biraz duygusalım çabuk düşerim. İspanyada kendime çok daha iyi bakıyordum çünkü çok daha özgür hissediyordum. İnsanın kendimi özgür hissetmesi kadar güzel bir şey olamaz. İspanya macerama tamamlanmış hikaye olarak bakıyorum, tabi ki çok güzel günlerdi. Özlüyorum ama gönül rahatlığıyla tatlı bir özlem var” dedi.

“ÇOK FAZLA GİYDİĞİME, YEDİĞİME, İÇTİĞİME, EĞLENDİĞİME TAKILDILAR”

Çok agresiflikler yaptığını aktaran Arda Turan, “Çok fazla giydiğime, yediğime, içtiğime, eğlendiğime takıldılar. Oyunu geliştirmek adına bir şeyler yaptığımı, düşündüğümü düşünüyordum. Hocalarımla bunu tartışabilme yeteneğim vardı. Bilinçaltında o kadar çok Arda algısı vardı ki rahatsız edici olabilir. Ben de çok agresiflikler yaptım, her yerdeydim. Kimseyi kırmamak için sabah kalkıyorsun magazinde, sporda, ekonomide var. Boş boş konuştuğum bir sürü zamanlar oldu” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ı hayatı boyunca çok seveceğini söyleyen Arda Turan, “Galatasaray benim sevdam, hayatım boyunca çok seveceğim. O yüzden Galatasaray ile ilgili ne olursa hizmet etmeye çalışırım. Futbol Federasyonuyla ilgili konuları bilmiyorum çünkü işin içinde çıkar varsa asla orada olmam, zaten hayatım boyunca da olmadım. Gerçekten futbola hizmet etmemi isterlerse sonuna kadar ederim. Ülkemi dünyanın her yerinde de temsil edebilirim. Her şey adaletli olmalı diye düşünüyorum. Fatih hocadan ile konuştuğumuz bir fikrimiz vardı; o da şu MYK ve kurulları kulüp temsilcilerinden yapmak istiyorum. Çünkü her hafta adalet, hakem problemimiz var. Oyunun gerçeği takımların iyi oynamaması, takımlarımız iyi futbol oynamıyor” diye konuştu.