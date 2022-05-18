Arda Turan’ın buruk vedası!

Galatasaray ve Türkiye, bir değerine daha alkışlarla veda etme fırsatını kaçırdı. Sözleşmesi bitecek olan Arda Turan'a çok sevdiği sarı kırmızılı formayla son kez taraftarların önüne çıkma şansı tanınmadı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın, milli takımın tartışılan, eleştirilen, sevaplarıyla günahlarıyla Türk futbolunun son 15-20 yılında en çok konuşulan isimlerinden Arda Turan belki de sezon sonu yeşil sahalara veda edecek.

Ancak görünen o ki Türkiye'de bir veda daha buruk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezonun son iç saha maçına önceki gün Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda'ya, kendi deyimiyle ‘Sami Yen'de son bir kez sarı-kırmızılı formayı giyerek taraftarlarına veda etme fırsatını tanınmadı.

Domenec Torrent, sezon sonu kontratları bitecek isimlerden Babel ve Feghouli'ye ASY NEF Stadı'nda son resmi maçlarını oynama şansını verirken onu es geçti. Kadroya alınmayan 35 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi tribünden izlemek zorunda kaldı. İstanbul'un bir kenar semtinden çıkıp en büyük hayali olan Galatasaray kaptanlığına genç yaşında ulaşan, adını dünya çapında duyurmayı başaran bir isim Arda Turan… Milyonların idolü, bir neslin adının Arda olmasının nedeni bu yetenekli adam, buruk gözlerle taraftarına belki de son kez futbolcu olarak el salladı; formasıyla değil takım elbisesiyle…

UYKU SORUNU YAŞIYORDU

Arda Turan, Instagram'dan içini döktü. Atl. Madrid'e 13 milyon Euro'luk transferine, 2008 şampiyonluğuna atıfta bulunan tecrübeli futbolcu, “Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin” ifadelerini kullandı. Arda, kısa süre önce bir panelde uzun yıllardır uyku sorunu çektiğini söylemişti

Galatasaray karnesi: 240 maç-49 gol-77 asist

240 maç-49 gol-77 asist Süper Lig 1 (2007-08)

Türkiye Kupası 1 (2004-05)

Süper Kupa 1 (2007-08)

Atletico Madrid karnesi: 178 maç – 22 gol-32 asist

178 maç – 22 gol-32 asist La Liga 1 (2013-14)

Kral Kupası 1 (2012-13)

İsp. Süper Kupa 1 (2014-15)

UEFA Kupası 1 (2011-12)

UEFA Süper Kupa 1 (2012-13)

Barcelona karnesi: 55 maç-15 gol-11 asist

55 maç-15 gol-11 asist La Liga 1 (2015-16)

Kral Kupası 2 (2015-16, 2016-17)

İsp. Süper Kupa 1 (2016-11)

UEFA Süper Kupa 1 (2015-16)

A Milli Takım: 100 maç-16 gol

100 maç-16 gol Başakşehir: 39 maç-2 gol-4 asist

Manisaspor: 15 maç-2 gol-3 asist