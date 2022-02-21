Arda Turan’ın Fatih Terim paylaşımı olay oldu! ‘Yazık’

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'ın Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması gündem oldu.

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Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray’da, kadroda yer almayan Arda Turan’ın paylaşımı gündeme oturdu. Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Arda Turan, Twitter’da en çok konuşulan isim oldu.

Fatih Terim’in Galatasaray’da görev yaptığı süreçte birlikte çalıştığı Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar gibi isimler, yemekte buluştu. İzmir’e götürülmeyen Arda Turan da buluşmada yer aldı. Arda Turan, daha sonra yemekte Fatih Terim ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarlarının bir kısmı, düşme hattına yakın olan takımın Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Arda Turan’ın gülerek çekilmiş fotoğrafına tepki gösterdi. Taraftarlar, “Takım küme düşmeye oynarken keyifler yerinde… Yazık”, “Kulübün durumundan memnunlar ki, organize şekilde kahkahalar içindeler”, “Sırf Fatih Terim gitti diye küme düşsek bile sevinecek bir grup oluştu. Yazık” gibi yorumlarda bulundu.

Bazı taraftarlar ise, Arda Turan’ın gülerek çekilmiş fotoğrafını eleştirenleri, antrenmanda bir araya gelen Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Domenec Torrent’in güldüğü fotoğrafa neden tepki gösterilmediğini sorguladı.