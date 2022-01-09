Arda Turan’ın fiziği tartışma yarattı: ‘Göbeği sahalara döndü’

Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da, Arda Turan'ın fiziği ve kurtarıcı olarak sahaya sürülmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Arda Turan'ın göbeği dünya basınında da kendisine yer buldu.

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Galatasaray’da yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, sakatlığının ardından ilk kez Giresunspor maçının ikinci yarısında şans buldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü Arda Turan’ın fizik görüntüsü ve performansı hem oyuncunun hem de Terim’in tercihlerinin sorgulanmasına yol açtı. Maçtan önce sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sakatlığım sert bir sakatlıktı. Ameliyat olsam mı, ameliyatsız mı geçirsem diye sağlık ekibimizle böyle bir istişare yaptık. Ameliyat olsam 8-10 ayda geçecekti. Ağrılarım var ama ağrıları tolere edebilecek durumdayım. Zor bir süreçti. Yaşım ilerliyor. Fatih hocamın okulunda daha fazla süre geçirdim. Bana iyi geldi. Bazı şeylerde hayır vardır” dedi.

GÖBEKLİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Futboldan aylarca uzak kalan Arda Turan’ın göbekli hali “Arda’dan önce göbeği sahalara döndü” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 33 yaşındaki futbolcunun jübile zamanının geldiği yönüne yorumlar yaptı. Oyuna girdikten sonra 6 ikili mücadele ve 4 hava topu mücadelesini de kaybeden ve etkisiz bir görüntü sergileyen Arda Turan, maç sonunda tribünlere giderek özür diledi.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Arda’nın kilolu hali dış basının da dikkatini çekti. Bir dönem forma giydiği İspanya’dan, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili yorumlar geldi. Arda Turan’ın fiziksel durumuna şaşıran Marca, “Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü” ifadeleriyle durumu haberleştirdi. Öte yandan Portekiz basınından A Bola da Arda’yı manşete taşıdı. 5 aydır forma giymeyen oyuncunun, bu şekilde sahalara döndüğüne vurgu yapıldı.

“GALATASARAY’IN KURTULUŞU İÇİN”

Sergilenen futbol ve alınan sonuç, tribünleri çileden çıkardı. Tepkilerden Terim de yönetim de futbolcular da nasibini aldı. Sosyal medyada da Terim topa tutuldu, istifa çağrıları yapıldı. 146 gün sonra yine bir Giresun maçı ile formasına kavuşan kaptan Arda “Sabır isteyen bir şey yapıyoruz. Galatasaray'ın geleceğinin, kurtuluşunun bu yoldan geçtiğini düşünüyorum. Futbolda değişim kolay değildir” dedi.

Gereksiz Bilgi: Arda Turan'ın bu sezonki maaşına yüzde 100 zam yapılmıştır. Ekonomiyi ve gençleri düşünüyoruz ya o bakımdan :) pic.twitter.com/n4TZuVxOoW — Galatasaray Gazetesi (@GsGazete) January 8, 2022

Benim göbek şöyle olunca halı sahada o dönem kaleye koymuşlardı, Arda Turan futbola devam ediyor pic.twitter.com/irBVzy5ajR — Berke ile VAR’a Doğru (@BerkeHutchinson) January 9, 2022

Göbeği möbeği salmış olan kaptan Arda Turan Galatasaray’da kurtarıcı olarak oyuna girdi.

İşte sezonun özeti. pic.twitter.com/GLElwge1MT — Ertem (@ertem_1905) January 8, 2022

Arda Turan’ın hocası / kendisi pic.twitter.com/aoJ0XNyUWe — Galatasaray Gazetesi (@GsGazete) January 9, 2022