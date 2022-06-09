Arda Turan’ın taciz davasında Burak Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı!

Galatasaray futbolcusu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla görülen davada Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla verilen beraat kararı istinafta bozulan futbolcu Arda Turan’ın yeniden yargılandığı davada, uzun zamandır yurtdışında olduğu için tanık olarak ifadesi alınamayan futbolcu Burak Yılmaz’ın ara celsede ifade verdiği ortaya çıktı.

Yılmaz’ın olaylı geceyle ilgili “Özlem Hanım ile Arda’nın arasında geçen diyaloga şahit olmadım. Arda ve Berkay arasında 2-3 saniyelik konuşma geçti, ancak uzakta olduğum için duymadım” dedi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti.

BURAK YILMAZ: BİRİ SİLAHIMI GETİRİN DEDİ

Duruşmada, sanık Arda Turan’ın tanık olarak gösterdiği futbolcu Burak Yılmaz’ın ara celsede ifade verdiği belirtildi. Burak Yılmaz’ın ifadesinde, “Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk. Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Berkay’a yardımcı oldum. Dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Ayrıca Arda’nın, Özlem Hanım’la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti. Ancak uzak olduğum için ne konuştuklarını duyamadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay’ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım. Korumaları geldi. Birisi silahımı getirin diye bir şey söyledi. Ancak kim söyledi hatırlayamıyorum. Sonra da ben Arda’yı alıp oradan çıkardım. Arda benden yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelmişti. Geldikten sonra hep yanımdaydı. Mekan çok kalabalıktı ve karanlıktı” dediği öğrenildi.

ÖZLEM ŞAHİN’İN AVUKATI: “TEKRAR DİNLENSİNLER”

Özlem Şahin’in avukatı ise celse arasında ifade veren Burak Yılmaz’ın ifadesine karşı savunmasında ” Burak Yılmaz, Arda Turan’ın samimi arkadaşı olarak bilinmektedir. Tanıklık ifadesindeki aleyhe olan beyanları kabul etmiyoruz. Burak Yılmaz arkadaşı Arda Turan’ın yanından hiç ayrılmadığını ve Özlem Şahin ile diyalog kuramadığını belirtmiştir. Fakat tarafların bu yönde kendi beyanları mevcuttur. Burak Yılmaz’ın beyanına itibar edilmemesini talep ederiz” diyerek Özlem şahin ve Arda Turan’ın mahkemede tekrardan dinlenmesini talep etti.

BERKAY’IN ASİSTANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Berkay’ın asistanı Onur Ürkmez ise tanık olarak ifadesinde, “Özlem Hanım, Berkay Bey’in yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm. Çıkacaklarını düşündüm birbiriyle konuştuklarını görünce aracı çıkarmadım. Berkay Bey sonrasında içeri girdi ve dışarı çıkarken elindeki bardağı yere fırlattı. Burnu kanıyordu. Özlem Hanım içerde kaldı onu içeriden çıkarıp taksiyle eve gönderdim sonrasında hastaneye gittik. Kavga anını görmedim” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Özlem Şahin ve Arda Turan’ın mahkemede dinlenme talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018’de Arda Turan’ın Özlem Şahin’i omzundan dürterek “Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım” diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin’e yönelik “Cinsel taciz” suçundan beraat kararı vermişti.

Mahkeme, Arda Turan’a “Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”, “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten yaralama” suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin’in Arda Turan’a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla “Cinsel taciz” yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.