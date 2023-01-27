Arjantin’e ‘saygısız’ çıkışı yapan Ibrahimovic’e Agüero’dan sert cevap

Dünya Şampiyonu Arjantin Milli Takımı için 'saygısızlık' çıkışı yapan Zlatan Ibrahimovic'e sert karşılık Agüero'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Kariyerinin son dönemlerini yaşayan AC Milan’ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde, 2022 Dünya Kupası boyunca Arjantin’in saygısızca davrandığını ve şampiyonluğu kazanan kadrodan sadece Lionel Messi’nin hatırlanacağını söyledi. İsveçli yıldız France Inter’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

‘ARTIK BİR ŞEY KAZANAMAYACAKLAR’

”Arjantin, Dünya Kupası’nı kesinlikle kazanacak dedim. Çünkü Katar’daki Dünya Kupası’nın hatırlanması için Arjantin’in kazanması gerekiyordu. Messi tarihin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor, onun bu kupayı kazanacağından emindim. Kylian Mbappe yine de bir kez daha Dünya Kupası’nı kazanacak. Bu yüzden Mbappe için endişelenmiyorum. Fakat Arjantin takımındaki diğer oyuncular için endişeleniyorum çünkü artık bir şey kazanamayacaklar. Messi her şeyi kazandı ve hatırlanacak. Ama kötü davranan diğer oyunculara saygı duyamayız. Bunu üst düzey bir profesyonel oyuncu olarak söylüyorum. Bu, bir kez kazanacağınızın ancak bir daha kazanamayacağınızın bir işaretidir. Bu şekilde saygısızca davranırsanız, kazanamazsınız.”

AGUERO’DAN SALVO GELDİ

Ibrahimovic’in Arjantin’e karşı yaptığı bu çıkışa jet yanıt Kun Agüero’dan geldi. 2021’de futbolu bırakmasına rağmen Katar’da Arjantin ile birlikte olan efsane Agüero bir Twitch yayını açarak Ibrahimovic’e sert tepki gösterdi.

Son olarak Manchester City’de şampiyonluk yaşayarak yeşil sahalara veda eden Agüero, daha önce bir çok kez karşı karşıya geldiği eski dostu Ibrahimovic’e şu cevabı verdi; “Senin de kötü davrandığını hatırlayalım, değil mi? Manchester United’a karşı oynadığımızı hatırlıyorum. Ben yedek kulübesindeydim. Kışkırtıyordun, karşılık veriyordun. Bence Arjantin için endişeleneceğine önce kupaya bile katılamayan ülken İsveç ve Dünya Kupası’nda yer almayan oyuncuların için endişelen.”

‘SEN BENİ VURDUN ŞİMDİ DE BEN SENİ…’

“City ve United arasındaki bir maçta Nicolas Otamendi ile kapıştığınızı hatırlıyorum. Pep Guardiola ile de tartıştınız. Sanırım Pep bu yüzden seni Barcelona’dan göndermek istedi. Takım arkadaşlarıma saygısızlık ettin. Sen beni vurdun ve şimdi ben de seni vuruyormuşum gibi hissediyorum. Biz dünya şampiyonuyuz Zlatan. Messi dünyanın en iyisi, üzgünüm.”

Oldukça sert bir şekilde restleşen ikilinin demeç savaşlarının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Sivri diliyle bilinen Ibrahimovic’in daha önceki söylemleri düşünüldüğünde bu kavganın daha da büyüyeceği öngörülüyor.

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