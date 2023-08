Arsenal, Community Shield finalinde Manchester City’i devirdi

Community Shield Kupası'nda Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltılarda 4-1 kazanan Arsenal kupaya uzandı.

Premier Lig'in iki dev ekibi Manchester City ve Arsenal, Community Shield finalinde kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 77. dakikasında Manchester City, Cole Palmer’ın golüyle öne geçti.

Bu skorla girilen uzatma bölümünde maçın bitmesi beklenirken Arsenal’dan sürpriz bir gol geldi. 90+11’de sahneye çıkan Trossard’ın attığı mucize gol mücadeleyi direkt penaltı atışlarına taşıdı.

