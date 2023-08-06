Arsenal, Community Shield finalinde Manchester City’i devirdi
İngiltere Süper Kupa'da (FA Community Shield) Arsenal, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından Manchester City'yi penaltılar sonunda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Community Shield Kupası'nda Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltılarda 4-1 kazanan Arsenal kupaya uzandı.
Premier Lig'in iki dev ekibi Manchester City ve Arsenal, Community Shield finalinde kozlarını paylaştı.
90+11’DE GELEN MUCİZE GOL
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 77. dakikasında Manchester City, Cole Palmer’ın golüyle öne geçti.
Bu skorla girilen uzatma bölümünde maçın bitmesi beklenirken Arsenal’dan sürpriz bir gol geldi. 90+11’de sahneye çıkan Trossard’ın attığı mucize gol mücadeleyi direkt penaltı atışlarına taşıdı.
In the dying seconds
It deflects in for @Arsenal!#CommunityShield pic.twitter.com/Q1YFIImYgv
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023
81.145 kişinin takip ettiği dev maçta Arsenal penaltılarda 4-1 kazanarak kupaya uzandı.