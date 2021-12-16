Arsenal ikinci yarıda açıldı! Sert rakibi West Ham’ı geride bıraktı…

Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında ağırladığı West Ham'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Arsenal, sahasında West Ham United’ı konuk etti. Emirates Stadı’nda oynanan maçı Arsenal 2-0 kazanarak üç puana uzandı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

LACAZETTE PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 48’i gösterdiğinde Martinelli sessizliği bozdu ve Arsenal öne geçti. 68. dakikada West Ham’dan Coufal kırmızı kartla oyun dışında kalırken Arsenal’in kazandığı penaltı vuruşunda Lacazette topu ağlarla buluşturamadı. Arsenal’de kadro dışı bırakılan Aubameyang’ın yerine kaptanlık bandını Lacazette kaleci Fabianski’ye takıldı.

Premier Lig tarihinde kullandığı ilk beş penaltıyı kaçıran Arsenal, Ağustos 1992’den sonra ilk kez üst üste üç penaltıyı da gole çeviremedi.

87. dakikaya gelindiğinde ise Smith Rowe, Arsenal’i rahatlatan golü kaydetti ve ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arsenal 29 puana yükseldi ve Manchester United ve Tottenham’dan maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. West Ham ise 28 puanda kalarak Arsenal’e geçildi ve 5. sıraya geriledi. David Moyes, kariyerinde Arsenal’e karşı deplasmanda hiç galibiyet elde edemedi.