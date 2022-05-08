Arsenal kazandı, Leeds United’ı ateşe attı

Premier Lig'de kalma yarışı veren Leeds United, Emirates Stadı'nda Arsenal'a 2-1 kaybetti ve ağır yara aldı.

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İngiltere Premier Lig’in 37. maç haftasında Mikel Arteta’nın ekibi Arsenal, Jesse March’ın yönetimindeki Leeds United’ı ağırladı. Emirates Stadı’nda oynanan mücadele Arsenal’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini 5. ve 10. dakikalarda Edward Nketiah attı. 27. dakikada Luke Ayling’in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan konuk ekip Leeds United’ın tek golünü ise 66. dakikada Diego Llorente kaydetti.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Arsenal puanını 66’ya çıkarıp Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürürken, 34 puanda kalan Leeds United ligde kalma mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Londra derbisinde Tottenham’a konuk olurken Leeds United kendi evinde Chelsea’yi ağırlayacak.

EVERTON KAZANDI UMUTLARINI KORUDU

İngiltere Premier Lig’in 37. maç haftasında Brendan Rodgers’ın ekibi Leicester City ile Frank Lampard’ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.King Power Stadı’nda oynanan maçı Everton 2-1 kazanırken konuk ekibin golleri 6. dakikada Vitaliy Mykolenko ve 30. dakikada Mason Holgate kaydetti. Ev sahibi Leicester City’nin tek golü ise 11. dakikada Patson Daka’nın ayağından geldi.

Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Everton, puanını 35’e yükselterek ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atarken ligdeki son 5 maçında galibiyete uzanamayan Leicester City, 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton, deplasmanda Watford’a konuk olurken Leicester City, kendi evinde Norwich City’i konuk edecek.