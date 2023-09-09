Arsenal, Nicolas Pepe’nin sözleşmesini feshetti

İngiliz devi Arsenal, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu Nicolas Pepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor’un transfer ettiği, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe ile Arsenal arasındaki sözleşmenin sona erdiği açıklandı. İngiliz kulübü, resmi bir açıklama yaparak oyuncuyla karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor, 28 yaşındaki Fildişili yetenek Nicolas Pepe ile anlaşma sağladı ve bu özel oyuncuyu özel bir uçakla İstanbul’a getirdi.

Arsenal, daha önce 80 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödediği Nicolas Pepe’yi bu anlaşma sayesinde ücretsiz olarak elinden çıkarmış oldu.

NICOLAS PEPE KİMDİR?

Futbola 2012 yılında Fransa’nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers’e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille’e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon Euro’ya Arsenal’e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal’de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice’de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

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