Arsenal Tottenham derbisinde gülen ev sahibi

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında iki Londra ekibi Arsenal ile Tottenham, Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Derbi maçta Arsenal, yenik duruma düşmesine rağmen üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maça iyi başlayan Tottenham, Lamela’nın muhteşem golüyle 33. dakikada öne geçti. Sakatlanan Son Heung-Min’in yerine 19. dakikada oyuna dahil olan Lamela, ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı. İlk yarının sonlarına doğru baskısını arttıran Arsenal, aradığı golü 44. dakikada buldu. Sahneye çıkan Odegaard, golüyle takımına beraberliği getirdi.

İkinci yarıda kazanılan penaltıda topun başına geçen Lacazette, vuruşuyla ağları havalandırdı ve Arsenal’i öne geçirdi. Lamela, 69. ve 76. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Londra derbisini Arsenal kazandı.

Bu galibiyetle Arsenal puanını 41’e yükseltirken, Tottenham 45 puanda kaldı.