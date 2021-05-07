Arsenal Villarreal’e elendi… Unai Emery’den tarihi intikam

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal, Londra’da konuk ettiği Villarreal ile golsüz berabere kaldı. İlk maçta rakibine 2-1 yenilen Arsenal, Avrupa Ligi’ne veda ederken, Unai Emery unutulmaz bir gece yaşadı. Eski takımını elemeyi başaran İspanyol çalıştırıcı, tarihi bir başarıya imza attı. Unai Emery ayrıca, hem Arsenal’den hem de İngiltere macerası boyunca özel hayatını sürekli manşetlere taşıyan İngiliz basınından da intikam almış oldu.

Sevilla ile yakaladığı başarılar sonrası önce Paris Saint Germain’e, ardından da Arsenal’e kadar uzanan başarılı bir kariyere sahip olan Unai Emery için, İngiltere günleri tam bir kabus gibiydi. Saha içinde işler iyi gitmezken, İngiliz basını da başarılı teknik direktörün özel hayatını sürekli manşetlere taşıdı. 1 Temmuz 2018’de Arsenal’e imza atan Unai Emery’nin Londra macerası, 29 Kasım 2019 tarihinde sona erdi. Bu sürede ağır eleştirilere maruz kalan ve özel hayatı sürekli manşetlere taşınan Unai Emery, intikamını 1.5 yıl sonra Avrupa Ligi yarı finalinde aldı.

Unai Emery, kovulmadan önce Arsenal’in başında çıktığı toplam 78 maçta 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 20 yenilgi almıştı.

VILLARREAL TARİH YAZDI, ARSENAL 25 YIL SONRA ŞOKU YAŞADI

Sahasında 2-1 kazanmasına rağmen İngiltere’ye rahat gelmeyen Villarreal, muhteşem bir performans ortaya koyarak Arsenal’e şans tanımadı ve finale çıkmayı başardı. Villarreal böylece tarihinde ilk kez Avrupa’da final oynamaya hak kazanmış oldu. Unai Emery ise Avrupa Ligi’nde 5. kez çalıştırdığı takımı finale taşıyarak yakalanması güç bir başarıya imza attı. Daha önce üç kez Sevilla ile, bir kez de Arsenal’e final oynatan 49 yaşındaki teknik direktör, Sevilla ile üç kez de kupayı kaldırmıştı.

Arsenal ise 25 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılamama riski ile karşı karşıya gelmiş oldu.

Kovulan Unai Emery’nin yerine takımın başına getirilen Mikel Arteta yönetiminde kötü bir sezon geçiren Arsenal için, Avrupa Ligi’nde şampiyon olmak, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda büyük önem taşıyordu. Ancak finale yükselmeyi başaramayan Londra temsilcisi, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mucizeye ihtiyaç duyuyor.

ÜÇ TAKIMI GEÇMESİ GEREKİYOR

İngiltere’de bu sezon kupalara erken veda eden Arsenal, Avrupa’ya gidebilmek için ligi en azından 6. sırada bitirmek zorunda… Premier Lig’de bitime 4 hafta kala Arsenal, 49 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde 6. sırada yer alan Tottenham’ın 7 puan gerisinde yer alan Arsenal, hem kalan maçlarını kazanmak, hem de Everton, Liverpool ve Tottenham’ın puan kaybetmesini beklemek durumunda…

Arsenal, FA Cup 4. turunda Southampton’a, Lig Kupası’nda ise çeyrek finalde Manchester City’ye çeyrek finalde elenmişti. Londra ekibi, Avrupa kupalarına en son 1995-1996 sezonunda katılamamış, 1996 yılında efsane çalıştırıcı Arsene Wenger’in takımın başına geçmesinin ardından aralıksız her sene Avrupa’da mücadele etmeyi başarmıştı.

İNGİLİZLERİN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Chelsea’nin finale çıkmasının ardından İngiltere’de gözler Avrupa Ligi yarı finaline çevrilmişti. Roma’yı ilk maçta 6-2 yenen Manchester United’ın finale çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, rakibinin ise Arsenal olması bekleniyordu. Deplasmanda Villarreal’e 2-1 yenilen Arsenal, deplasmanda attığı golün avantajıyla Londra’ya dönmüştü.

Ancak Londra’da oynanan maçta Unai Emery’nin takımı, Arsenal’i adeta ezberlemişti. Müthiş bir taktikle sahada yer alan İspanyol ekibi, rakibine adeta göz açtırmadı. Pozisyon bulmakta zorlanan, tempoyu bir türlü yükseltemeyen Arsenal, 1-0 kazanması durumunda finale çıkacağı maçta, Villarreal kalecisi Rulli’yi neredeyse hiç zorlayamadı.

Unai Emery’nin bu maça başka bir motivasyonlar hazırlandığı her dakika daha da çok belli oldu. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Unai Emery’nin takımı, rakibinden daha net fırsatlar da bulduğu maçta, gol atamasa da istediği sonucu alarak finale yükselmeyi başardı. Böylece İngilizlerin iki Avrupa kupası finalinde dört İngiliz takımının mücadele etme hayalleri suya düşmüş oldu.

İngiliz takımları, daha önce 2019’da hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Avrupa Ligi’nde dört takımı finale göndermişti. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Tottenham, Avrupa Ligi’nde ise Chelsea ile Arsenal finalde karşılaşmıştı.

ÖZEL HAYATI SÜREKLİ MANŞETLERE TAŞINDI

Unai Emery’nin Arsenal macerası, saha içi başarısızlıklar kadar saha dışı olaylarla da gündem oldu. İngiliz basınında Arsenal’e oynattığı futbol ağır eleştiriler alırken, aldatma haberleri manşetlerden düşmedi.

Brit Sacha Wright isimli kadın, Luisa Fernandez ile evli olan Unai Emery hakkında “Arsenal'den kovulmasından beni sorumlu tuttu. Bana ‘Beyaz cadı' diyerek kendisine uğursuzluk getirdiğimi söyledi. Sonra onu terk ettim” şeklindeki sözleri İngiliz basınında geniş yer bulmuştu. Unai Emery’nin aynı dönemde bir de Lucila Vila Segui isimli bir bar sahibi ile de ilişkisi olduğu yine İngiliz basınında manşetlere taşınmıştı.

Lucila Vila Segui’nin yaklaşık 10 yıldır Unai Emery ile ilişki yaşadığı belirtilen haberlerde ikilinin birlikte dünyayı dolaştığına, evli olmadıkları halde karı koca gibi yaşadıklarına yer verilmişti. İspanyol teknik direktör, böylece hem kendisini kovan Arsenal yönetiminden hem de sert eleştiriler dışında özel hayatını da sürekli gündeme taşıyan İngiliz basınından intikam almış oldu.