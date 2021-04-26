Arsenal’de sürpriz gelişme… Efsanelerden yardım istedi

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Arsenal’e, Spotify’ın milyarder kurucusu Daniel Ek talip oldu. Arsenal’i satın almak istediğini açıklayan Daniel Ek, Londra ekibinin efsane futbolcuları Thierry Henry, Patrick Vieira ve Dennis Bergkamp’tan da yardım istedi.

Avrupa Süper Ligi skandalının ardından Arsenal’in sahibi Kroenke Sports&Entertainment’in sahibi Stan Kroenke ile taraftarın arası açılırken, ABD’li iş insanı ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Daniel Ek, çocukluğundan bu yana desteklediği Londra ekibini satın almayı düşündüğünü söyledi.

Arsenal’in Everton ile oynadığı maç öncesi binlerce taraftar, Josh Kroenke’ye karşı protesto gösterisi düzenleyip, kulübü satması yönünde sloganlar atmıştı. Daniel Ek’in, taraftarın tepkisini çeken Josh Kroenke üzerindeki baskıyı arttırmak için Henry, Vieira ve Bergkamp’a yardım etmeleri için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

ÜÇ EFSANEYİ DEVREYE SOKMAK İSTİYOR

Josh Kroenke kulübü satmak gibi bir niyeti olmadığını belirtse de, Daniel Ek, üç efsane futbolcunun yardımı ile hayaline kavuşmanın planlarını yapıyor. Arsenal formasını 1990-2000 yılları arasında terletmiş olan Henry, Vieira ve Bergkamp’ın, kulübün el değiştirmesi için aktif rol üsteleneceği belirtiliyor. The Telegraph’da yer alan habere göre Daniel Ek, üç efsane futbolcudan Josh Kroenke’nin kulübü satmaya ikna etmek için kendisine yardım etmesini istiyor.

Daniel Ek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çocukluğumda Arsenal’i destekleyerek büyüdüğümü hatırlıyorum. Eğer Josh Kroenke Arsenal’i satmak isterse, seve seve yarışa girerim” dedi. Josh Kroenke ise Daniel Ek’in bu açıklamaları karşısında bir taraftar forumunda “Ailemiz yönetimde kalarak Arsenal’i geliştirmeye devam etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

HENRY ELEŞTİRMİŞTİ

Arsenal’in efsane isimlerinden Thierry Henry, kulübün başkanı Josh Kroenke’yi, Avrupa Süper Ligi projesi nedeniyle sert bir dille eleştirmişti. Henry, The Telegraph’a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Bu kulüp taraftara aittir. Arsenal’i çok seviyorum ve ölene kadar desteklemeye devam edeceğim. Ancak Avrupa Süper Ligi ile kulübün tavrını bağdaştıramıyorum. Geleceği belli olmayan, içine kapalı bir projeye katılma kararına anlam veremiyorum. Josh Kroenke kulübü bir futbol takımından çok şirket gibi yönetiyor. Olağanüstü şartlar nedeniyle kulübün mali açıdan zorluk çektiğini anlayabiliyorum. Ancak izlediği yol yanlış, çok yanlış…”