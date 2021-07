‘Arsız Jurgen Klopp’ milyoner kralı çıktı!

EURO 2020 Son 16 turunda Almanya’yı saf dışı bırakan İngiltere çeyrek finale yükselirken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı. Wembley Stadı’nın dışına taşan kutlamalarda Jürgen Klopp’un omuzlarda elinde bira bardağıyla kutlama yaptığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Liverpool eşofmanları, şapkası ve gözlükleriyle Alman teknik direktöre birebir benzeyen kişi, Alman kanalı ITV muhabirini tuzağa düşürdü. ITV’nin Lorraine programında konuşan muhabir Jonathan Swain, “Stada girerken Liverpool menajeri Klopp’a rastladım. Maçtan sonra da İngiltere taraftarlarının omzundaydı ve bir kutu bira içiyordu” diyerek maç sonu Klopp ile konuştuğunu anlattı.

Who's gonna tell him pic.twitter.com/Y4sKQEABGM

Ancak videonun sosyal medyada binlerce kez paylaşılmasının ardından bu kişinin Klopp olmadığı ve muhabirin kandırıldığı ortaya çıktı. Ve sakallı ve şapkalı adamın aslında milyoner kralı Ray Cornwell olduğu öğrenildi. Londra’nın merkezinde emlak geliştirme şirketi yöneten Cornwell, 61 yaşında ve üç çocuk babası. Aynı zamanda Fransa ve Fas’ta otelleri olan milyoner, Birleşik Krallık’ta bir Meksika restoranları zincirine ve klasik araba kiralama işine sahip.

Jurgens here for the piss up #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK

— Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021