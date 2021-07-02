‘Arsız Jurgen Klopp’ milyoner kralı çıktı!

EURO 2020 Son 16 turunda Almanya’yı saf dışı bırakan İngiltere çeyrek finale yükselirken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı. Wembley Stadı’nın dışına taşan kutlamalarda Jürgen Klopp’un omuzlarda elinde bira bardağıyla kutlama yaptığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Liverpool eşofmanları, şapkası ve gözlükleriyle Alman teknik direktöre birebir benzeyen kişi, Alman kanalı ITV muhabirini tuzağa düşürdü. ITV’nin Lorraine programında konuşan muhabir Jonathan Swain, “Stada girerken Liverpool menajeri Klopp’a rastladım. Maçtan sonra da İngiltere taraftarlarının omzundaydı ve bir kutu bira içiyordu” diyerek maç sonu Klopp ile konuştuğunu anlattı.

Who's gonna tell him pic.twitter.com/Y4sKQEABGM — Charles Jones (@charliejones141) June 30, 2021

MİLYONER KRALI ÇIKTI

Ancak videonun sosyal medyada binlerce kez paylaşılmasının ardından bu kişinin Klopp olmadığı ve muhabirin kandırıldığı ortaya çıktı. Ve sakallı ve şapkalı adamın aslında milyoner kralı Ray Cornwell olduğu öğrenildi. Londra’nın merkezinde emlak geliştirme şirketi yöneten Cornwell, 61 yaşında ve üç çocuk babası. Aynı zamanda Fransa ve Fas’ta otelleri olan milyoner, Birleşik Krallık’ta bir Meksika restoranları zincirine ve klasik araba kiralama işine sahip.

Jurgens here for the piss up #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK — Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021

ARSIZ JURGEN

Cornwell aynı zamanda Londra’da büyüdüğü için Millwall taraftarı ve Jurgen Klopp’a benzerliği hoşuna giden detaylardan biri. Daily Mail’e konuşan sahte Klopp, “Güney Doğu Londra’da mütevazi bir başlangıçlardan bugünlere gelen ve kendine yeten bir adamım. Çok başarılı olduğumu söyleyebilirsiniz ama bana büyük keyif veren şey ‘arsız Jurgen’ olmak. Sadece onu seviyorum” dedi.

Wembley’in dışında yaşanan komik olaya değinen Cornwell, “ITV muhabiri gerçekten Jurgen Klopp olduğumu düşündü ve bu konuda ne kadar iyi olduğumu gösteriyor. Klopp’a sempati duyuyorum çünkü tanıştığım insanların yaklaşık yüzde 60’ı gerçekten o olduğuma inanıyor. Alman televizyonu yanıma geldi ve benimle Almanca konuşmaya başladılar. Onlara Klopp olmadığımı, ‘Arsız Jurgen’ olduğumu söyledim. Onları bile kandırabiliyorsam, İngilizlerin neden inandığını şimdi anlıyorum” ifadelerini kullandı.