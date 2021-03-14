Arthur Zico ve 40 yıllık arabası: ‘Sonsuza kadar benimle kalacak’

Brezilya ve dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan ve bir dönem Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapan Arthur Zico, 40 yıl önce kendisine hediye edilen arabayı kullanmaya devam ediyor.

Şimdilerde Japonya takımı Kashima Antlers’te teknik direktörlük koltuğunda oturan Zico, 1981 yılında Japonya’da düzenlenen Intercontinental Cup’ta (Kıtalararası Kupası) Flamengo formasıyla Liverpool’a karşı mücadele etmiş ve sergilediği futbolla maçın adamı seçilmişti. Brezilya ekibinin 3-0 kazandığı maçın ardından ödüle layık görülen takım kaptanı Zico, turnuvanın sponsoru Toyota’nın Celica model aracına sahip oldu.

Tokyo’daki Ulusal Stadyum’da düzenlenen maçın ardından saha içine getirilen ve o dönem 8 bin Pound değerinde olan araçla poz veren Zico’nun, Rio de Janeiro sokaklarında hâlâ bu araçla seyahat etmesi görenleri şaşırtıyor. Arabasından ayrılmayı asla düşünmediğini söyleyen Brezilyalı efsane, “Celica’yı satmak için birçok teklif aldım, ancak bunu hiç aklımdan geçirmedim. Harika bir turnuva, fantastik bir anı ve Flamengo’nun bugüne kadar kazandığı en önemli başarı. Araba evimde duruyor ve çok iyi çalışıyor. Her şeyi normal. Ben yaşadığım sürece sonsuza kadar benimle kalacak” ifadelerini kullanıyor.

Flamengo’nun 1981’deki Liverpool galibiyeti, Brezilya temsilcisinin kıtalararası bir maçtaki ilk zaferiydi.

İthalat yasaktı ancak…

Toyota, o dönem Kıtalararası Kupası olarak bilinen ve şimdilerde Dünya Kulüpler Kupası adıyla oynanan turnuvanın 1980-2014 yılları arasında resmi sponsoruydu. Hediye olarak verilen arabaların çoğu satılır ve elde edilen para takım içerisinde paylaşılırdı. Ancak Zico bunun bir hatıra olarak kalmasını istedi.

O dönem ithalatın yasak olduğu Brezilya’da arabanın ülkeye getirilmesi ise, bir başka sorunu beraberinde getirdi. Brezilya’nın katı ithalat kuralları, Zico’nun arabasını anavatanına getirmesini neredeyse imkansız hale soktu. 1976-90 yılları arasında yurt dışından araç almasına izin verilenler sadece büyükelçilik ve konsolosluklarda çalışan kişilerdi.

“Celica’yı getirebilmek için, o zamanki Maliye Bakanı Francisco Dornelles, Merkez Bankası Başkanı Carlos Langoni ve Flamengo Başkanı Marcio Braga gibi bazı kişilerden yardım istemem gerekti.”

Bir üst modeli geldi ama Zico gitti

Zico’nun 1981’de kazandığı araba, bürokrasi sürecinin ardından Nisan 1983’te Brezilya’ya gelebildi. Ancak kısa süre sonra Serie A’da Udinese forması giymek için İtalya’ya giden Zico, yine arabasından ayrı kaldı. Üstelik gelen arabanın Tokyo Ulusal Stadyumu’ndaki Celica ST olmadığını fark etti. Çünkü Zico’ya statta gösterilen aracın bir üst modeli olan ve 145 hp gücündeki Celica 2.0 GT gönderilmişti.

İki yıl boyunca kardeşi Edu’nun kullandığı Celica ile yeniden kavuşan Zico, o günden bu yana aracını asla değiştirmedi.

Ama efsanenin bir şikayeti var.

“Direksiyon hidrolik değil ve çok ağır. Bu yüzden Brezilya’dayken ve ağırlık çalışması yapmak istediğimde Celica’yı sürmeye gidiyorum.”

Flamengo’nun 1981’de Liverpool’u 3-0 yendiği tarihi maçın görüntüleri: