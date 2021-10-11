Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro kapıda kaldı!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyada corona salgınını ciddiye almayıp aşı karşıtı olmasıyla sıklıkla gündem oluyor. Daha önce bu coronaya yakalanan Bolsonaro, aşı olmadığı için ülkesindeki Santos-Gremio maçının oynandığı stada alınmadı!

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Dünyada aşı karşıtı olarak bilinen ender devlet başkanlarından olan Brezilyalı Jair Bolsonaro, ülkesinde futbol maçına alınmadı.

Brezilya’nın iki önemli takımı Santos ile Gremio’nun maçını izlemek için stadyuma giden 66 yaşındaki Bolsonaro, stat kapısında kalınca duruma tepkisini, “Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos’un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var” sözleriyle gösterdi.

Brezilya’da da Türkiye’de olduğu gibi tribünde yer almak isteyen herkes çift aşı olmalı veya PCR testini göstermek zorunda.

Taraftarı olduğu Santos maçına alınmayan Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD’nin New York şehrinde de aşı olmadığı gerekçesiyle bir pizza restaurantına alınmamış ve yemeğini sokakta yemek zorunda kalmıştı.

Corona virüs salgının başında, pandemi hakkındaki sözleriyle ülkesi başta olmak üzere dünyada birçok eleştiri alan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında corona virüs nedeniyle hastaneye yatmıştı.

Brezilya, ABD’den sonra 600 binden fazla ölümle pandemide en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda.