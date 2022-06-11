Atakan Karazor tatil yaptığı İbiza’da tutuklandı

Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor tatil yaptığı İbiza'da tutuklandı. Alman basını 25 yaşındaki futbolcunun 18 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlandığını iddia etti.

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Adı bir dönem Türk kulüpleriyle alınan VFL Stuttgart'ın Türk asıllı oyuncusu Atakan Karazor Ibıza'da tutuklandı… Karazor 18 yaşındaki bir kıza istismar etmekten suçlanırken oyuncunun kulübü “Atakan suçlamaları reddediyor, takipteyiz” açıklaması yaptı.

Almanya Ligi ekiplerinden VfB Stuttgart’ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor’un tatil yaptığı İspanya’nın İbiza Adası’nda tutuklandığı açıklandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Atakan Krazor’un hangi sebeple tutuklandığı belirtilmezken; şu ifadeler kullanıldı:

“Atakan İbiza’daki tatilinde tutuklandı. Oyuncumuz suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde.”

TECAVÜZ SUÇLAMASI

Alman basını, 25 yaşındaki oyuncunun, 18 yaşındaki İspanyol bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını öne sürdü. Başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmıştı.