Atakaş Hatayspor ligin yeni ekibi Hatayspor’u 5 golle dağıttı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Pendikspor'u 5-1 yendi.
Süper Lig’in ilk haftasında ligin yeni ekibi Pendikspor, sahasında ağırladığı Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu.
3’üncü dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Fernandes pasını Görkem Sağlam’a aktardı. Görkem’in uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg’in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
8’inci dakikada Thuram’ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Görkem Bitin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Görkem Bitin’in vuruşunda top kaleci Erce Kardeşler’in müdahalesiyle kornere çıktı.
23’üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Bertuğ, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçemedi. Seken topu önünde bulan Görkem Sağlam’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
34’üncü dakikada Halil Akbunar’ın sol kanattan penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Thuram’ın kafa vuruşunda top yan direkten sekerek kaleci Erce’de kaldı.
ÜST DİREKTEN DÖNDÜ
40’ıncı dakikada Görkem Sağlam’ın savunma arkasına pasında topla buluşan Bertuğ’un sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
46’ncı dakikada Bashiru’nun sol kanattan ceza sahasına pasına ön direkte Görkem Sağlam dokundu. Görkem’in dokunuşunun ardından penaltı noktasında topu önünde bulan Bertuğ, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
54. dakikada Hatayspor bir kez daha etkili geldi. Aosman’ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Görkem Sağlam, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
57. dakikada fark 4’e çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Strandberg, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Görkem Sağlam’a aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önüne gönderdiği pasta Dele-Bashiru bekletmeden sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-4.
SON SÖZÜ THURAM SÖYLEDİ
84. dakikada Kerim Alıcı’nın sağdan savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak’tan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Bertuğ’un ikinci şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Hatayspor 5. golü buldu. Aburjania’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza alanına girip kaleci Burak’tan sıyrıldı. Bu futbolcu, sol çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-5.
90+3. dakikada Pendikspor golü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emre Taşdemir’in direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Erce Kardeşler’den sekti. Kale sahasında yükselen Thuram’ın kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti: 1-5.
Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor’u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başardı.