Atalanta – Manchester United maçı öncesi otel karıştı! 5 kez yangın alarmı ile uyandırıldılar…

Şampiyonlar Ligi F grubunda Manchester United ile karşılaşacak olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta kaldıkları otelde büyük bir kâbus yaşadı. Maçtan bir gün önce şehre gelen Atalantalı oyuncular gece boyunca tam 5 kez çalan yangın alarmı nedeniyle panik ve şaşkınlık yaşadı.

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Şampiyonlar Lig’indeki kritik haftada Merih Demiral’lı Atalanta deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleden bir gün önce gece saatlerde Atalantalı futbolcular Manchester’da kaldıkları otelde tam 5 kez yangın alarmıyla uyandırıldılar.

Sürekli peş peşe çalan yangın alarmı nedeniyle uyuyamayan Atalantalı futbolcular için gece tam anlamıyla bir kâbusa dönüştü. Sky Sport Italia, alarmın beş kez çaldığını ve Atalanta oyuncularının düzenli uyumasını imkansız hale getirdiğini yazdı.

‘SİZCE BU SADECE BİR KAZA MI?’

Atalanta’da on numara mevkiinde oynayan Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi’nin eşi Roksana Malinovskyi kâbus gibi geçen geceyi sosyal medya hikayesinde paylaşarak tepkisini dile getirdi. Malinovskyi yaptığı paylaşımda, ”Takım geldiğinden beri tam beş kez alarm çaldı. Ses çok güçlüydü. Sizce bu sadece bir kaza mı, sanmıyorum. Böylesine sıcak bir karşılama korkunç. Umarım taraftarlarımız bizi destekler ve belki de aynı şey birdenbire İtalya’da bir otelde de olur” ifadelerini kullandı.

MERİH VE RONALDO KARŞI KARŞIYA GELECEK

Old Trafford’da oynanacak mücadele öncesi yaşananlar Atalanta cephesini bir hayli kızdırdı. Juventus’tan takım arkadaşı olan Merih Demiral ve Kırmızı Şeytanlar’a tekrar dönen Cristiano Ronaldo’nun karşı karşıya geleceği gecede yaşananların bir tesadüf olmadığı düşünülüyor.

Manchester United gelecek ay Bergamo’ya gidecek ve 2 Kasım’da Gewiss Stadyumu’nda Atalanta ile rövanş maçında karşılaşacak.