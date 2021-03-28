Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Türkiye-Letonya maçına seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye-Letonya maçının seyircili oynanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır” denildi.

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Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacak. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

76 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 12 bin taraftarın olması beklenirken, corona vakalarının günlük 30 bini aştığı günlerde alınan bu karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Günlük 32 bin vaka varken milli maça seyirci; bravo vallahi size! @TFF_Org Sayın Bakanlar lütfen sağlık ciddi bir iştir @drfahrettinkoca @kasapoglu — Arif Kızılyalın (@arifkizilyalin) March 28, 2021

Gs maçına seyirci alınacağının sinyali bugün verildi. Üstelik tablo 30 k iken. O güne bakalım kaç kişi olacak. Ama yine de seyircili olacak. — Bitmez Beşiktaş (@BTGailesi) March 28, 2021

30 bin vaka açıklanan günde statlara seyirci alınacağı açıklandı. Ben de mi sorun var acaba ? — cagsoy (@sycglr) March 28, 2021

Vakalar 30 bin'in üzerine çıkmış biz stada seyirci alıyoruz. — R2 Kare (3G0S) (@R2karee) March 28, 2021

seyirci dedikleri de kongreye katılan tayfa işte onlar ne de olsa antikorlu — rcp (@frusciantejohn) March 28, 2021

Türkiye-Letonya maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinin %15'i kadar seyirci alınmasına karar verilmiş. Vaka sayısında 30.000 barajı aşılmış, vakaların yarısından fazlası İstanbul'da ve İstanbul çok yüksek riskli bir il..Tüm bunlar ışığında bu kararı nasıl aldınız? — Hayat Garip #EvdeKal (@hyt_grp01) March 28, 2021

Sayın sağlık bakanı @drfahrettinkoca maçlara seyirci alınıyor vaka sayısı 30 bin saldık çayıra moduna gectik sanırım ne dersiniz? Hala maske- mesafe- hijyen mi? — •HandE• (@HhaaNdde) March 28, 2021

Letonya maçı olimpiyat stadında oynanacakmış ve %15 seyirci alınacakmış. Arkadaş vaka sayısı 30000 olmuş öncesinde 2000 iken her yer kapalıydı. Şimdi sahalar açıldı, yasaklar kalktı, AVM'ler açıldı. Neler oluyor anlayabilen var mı? Herhalde virüs falan yok bunlar bizi yiyorlar. — Yusuf (@Yusufnrn01) March 28, 2021

Lig maçlarına seyirci konusu olunca vaka sayıları arttığı dönemde zor derler milli maç için seyirci alırlar. Sanırım vaka sayısı milli maç dönemi düşüyor — (@1905sgs) March 28, 2021

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart 2021 Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski yönetecek. Daniel Stefanski’nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

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