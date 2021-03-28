Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Türkiye-Letonya maçına seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye-Letonya maçının seyircili oynanacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır” denildi.
Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacak. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.
76 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 12 bin taraftarın olması beklenirken, corona vakalarının günlük 30 bini aştığı günlerde alınan bu karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Gs maçına seyirci alınacağının sinyali bugün verildi. Üstelik tablo 30 k iken. O güne bakalım kaç kişi olacak. Ama yine de seyircili olacak.
— Bitmez Beşiktaş (@BTGailesi) March 28, 2021
Lig maçlarına seyirci konusu olunca vaka sayıları arttığı dönemde zor derler milli maç için seyirci alırlar. Sanırım vaka sayısı milli maç dönemi düşüyor
— (@1905sgs) March 28, 2021
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart 2021 Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski yönetecek. Daniel Stefanski’nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan Aristotelis Diamantopoulos olacak.