Ateş hattındaki Göztepe, Antalyaspor’a fark attı: 4-0

Ligde 4 maçtır kazanamayan Göztepe, Antalyaspor'u sahasında 4-0 yenerek alt sıraları ilgilendiren maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ndiaye attığı 3 golle hat-trick yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı. Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2’den fazla gol atmayan İzmir ekibi, taraftarının desteğiyle Antalyaspor’u 3 golle geçti. 4 maçtır kazanamayan Göztepe, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Atınç Nukan, 51’de penaltıdan, 60 ve 78. dakikalarda Ndiaye kaydetti.

Ev sahibi takımda Dino Arslanagic 28 ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartlarında ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe 18 puanla 16. sıraya yükselirken, Antalyaspor da 22 puanla 15. sırada kaldı.

Ligin 21. haftasında Göztepe, Cuma günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.