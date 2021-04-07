Atiba Hutchinson: Biz bu yüzden lideriz

Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u 3-0 yenen Beşiktaş’ta golleri asistini yapan Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mücadelede %93’lük isabetli pas istatistiğiyle oynayan 38 yaşındaki Kanadalı oyuncu, “Bugün bizim için iyi bir gündü. 3 asistle katkı verdim. Sadece asist vermekle kalmadım. Arkadaşlarımın bitiriciliği asistleri anlamlandırdı. Bir kaç gün önce kötü bir oyunla maçı kaybettik. bu maçta agresiftik. Çok çalıştık. Hem kendi hem de takımım adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa’ya 1-0 yenildikleri maçtaki performanslarını eleştiren Atiba, “Beşiktaş’ın normal oyununun bu olmadığını kendi aramızda konuştuk. Son maçımız hakkında hocamız da bizimle konuştu. Gerekli uyarıları yaptı. Sezon başında bu yana bu tarz hatalar yapmadığımız için bulunduğumuz yerdeyiz. Bu yüzden lideriz. Hocamız kabul edilemez bir performans olduğunu söyledi. Biz de kendisine hak verdik” diye konuştu.