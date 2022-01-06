Atiba Hutchinson tarihe geçti!

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson hem Süper Kupa tarihinde hem de kendi kariyerinde bir ilki başardı.

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Süper Kupa maçına Beşiktaşlı Atiba Hutchinson damga vurdu. Kanadalı, önce takımının golünü atan ardından ters vuruşuyla Antalyaspor adına ağları bulan Kanadalı, penaltı atışlarında da 3. sırada topun başına geçti ve hata yapmadı.

Türkiye'de 2021'in son golünü Türkiye Kupası'nda takımının Altay'ı 1-0 yendiği Türkiye Kupası maçında atan Kanadalı tecrübe, 2022'nin de ilk golünü Süper Kupa sınavında Antalyaspor'a karşı kaydetti.

Siyah-beyazlıların kaptanı, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa arenasından sonra Süper Kupa'da da ağları sarstı. 38 yaşındaki Atiba, Süper Kupa organizasyonunun 15 yıllık tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

ATIBA MAÇIN OYUNCUSU

Katar’ın başkenti Doha’da oynanan Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş, Antalyaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek kupayı kazanırken, maçın oyuncusu da Atiba Hutchinson seçildi.