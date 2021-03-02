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Atiba’dan 9 gole katkı

Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, 59. dakikada Atiba’nın attığı golle 1-0 kazanırken, Kanadalı oyuncu bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Güncellenme: 22:06, 02/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Atiba’dan 9 gole katkı

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Aboubakar'ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. 6. haftada Denizlispor deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada Başakşehir ve 11. haftada da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba'nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.
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