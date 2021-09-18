Atılay Canel: Biz böyle galibiyet istemiyoruz

Deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-3 mağlup eden Fatih Karagümrük’te, karşılaşma sonrası konuşan Teknik Sorumlu Atılay Canel, “Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atalay Canel, bugün deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.

Atılay Canel, “Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçmemiz lazımken 17. dakikada geriye düştük akabinde orta sahamızdaki hatadan dolayı 2-0 geriye düştük. Buna rağmen oyundan düşmedik kendimizi toparladık ve golleri bulduk” dedi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak bu şekilde galibiyet istemediklerini belirten Canel, “Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Kazanacağımız çok şeyler var. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.