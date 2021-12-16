Atletico Mineiro sezonu çifte kupayla tamamladı

Brezilya'da 50 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaşan Atletico Mineiro, Brezilya Kupası'nda Athletico Paranaense'yi 2-1 yenerek sezonu çifte kupayla bitirdi.

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50 yıllık aranın ardından Brezilya Ligi’nde şampiyon olan Atletico Mineiro, Paranaense’yi mağlup ederek Brezilya Kupası’nı da müzesine götürdü. Brezilya Kupası finali rövanş maçında Atletico Mineiro, deplasmanda Athletico Paranaense ile karşı karşıya geldi.

Curitiba’dakş Baixada Stadı’nda oynanan mücadelede son şampiyona galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Keno ve 75. dakikada Hulk kaydetti. Athletico Paranaense 86. dakikada Jaderson ile farkı 1’e indirdi ancak kalan sürede beraberliği yakalayamadı.

HULK GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI

İlk maçı 4-0 kazanan Atletico Mineiro toplamda 6-1’lik skorla kupaya uzandı ve ikinci kez turnuvadan zaferle ayrıldı. Şampiyonun Brezilyalı yıldızı Hulk kupa serüvenini de 8 golle tamamlayarak krallık yarışında ilk sırayı aldı.

50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Atletico Mineiro, bu sezon ikinci kez kupa sevinci yaşadı.

Aquele momento tão aguardado, mas que é nossa rotina. Taça no alto, #oGaloCopou! pic.twitter.com/BrkKdfb1Nl — Atlético (@Atletico) December 16, 2021