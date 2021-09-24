Attıkça ‘Mesut’ ediyor

Giresun filelerini havalandırıp ligdeki gol sayısını ikiye yükselten Mesut Özil, galibiyeti perçinleyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, takıma yaptığı liderlikle büyük takdir topladı.

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Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, takımına skor katkısı vermeye devam ediyor. 64. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydeden tecrübeli oyuncu, galibiyeti perçinleyen isim olurken ligdeki gol sayısını da 2'ye yükseltti. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında da ağları havalandırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında da 1 puanı getiren golü kaydeden Mesut Özil, ligdeki Antalyaspor maçında da bir asistle takımına katkı vermişti. İlk 6 haftalık periyotta ligde iki gol ve bir asistlik bir performans sergileyen Mesut Özil, takım arkadaşlarına hem saha içinde hem de saha dışında yaptığı liderlikle takdir topladı.

YENİLERDEN İLK KATKI

Fenerbahçe, bu sezon transfer ettiği oyuncularının eleştirildiği dönemde iki isimden önemli katkı aldı. Sarı-lacivertliler, bundan önceki beş haftada yeni oyuncularından skor desteği görememişti. Diego Rossi maçın ikinci dakikasında Ferdi Kadıoğlu'na güzel bir asist yaparak şanssızlığı yenen ilk yeni transfer oldu. Mergim Berisha da Giresunspor savunmasının hatasını affetmedi ve Mesut Özil'e skoru 2-0'a getiren golün pasını verdi. İki oyuncu altıncı haftada ilk skor katkılarını yaptı.