Attila Szalai: Hakemin verdiği kararla ilgili…

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Trabzonspor maçı sonrasında hakemin yönetimi sorulmasına üzerine, konuşmak istemediğini belirtti!

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Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek liderliği Trabzonspor’a kaybeden Fenerbahçe’de Attila Szalai maç sonu açıklamalarda bulundu. Cornelius ile girdiği ikili mücadelede penaltıya sebebiyet veren Szalai, maçın hakemi Ali Şansalan ile ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi.

Szalai’nin açıklamaları ise şöyle:

– Ben daha çok takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Hakemin verdiği kararla ilgili konuşmak istemiyorum. Onun hakkında bir şey demiyorum. Zaten herkes pozisyonu gördü. Bana göre oldukça netti. Zor şartlarda oynadığımız bir maçtı. İyi savaştığımızı düşünüyorum. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum.

– Tüm takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gösterdiğimiz performans ve mücadeleden dolayı gururluyum kaybetsek bile.

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