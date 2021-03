Avrupa basını Türkiye’nin Norveç galibiyetini yazdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda ve Norveç’i yenerek iki maçta 6 puanla başlayan A Milli Takımımızın başarısı Avrupa’da da ses getirdi.

Hollanda’nın de Telegraaf gazetesi, Türkiye’nin Hollanda galibiyeti için sürpriz ifadesini yinelerken, Norveç karşısında da alınan galibiyetle A Milli Takımımızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı.

Norveç’te yayın yapan Aftenposten gazetesi de milli takımlarının 3-0’lık yenilgisini “Hayal kırıklığı” şeklinde okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye’nin Norveç defansını parçaladığını yazdı.

Corona nedeniyle maçın oynandığı İspanya’da AS gazetesi, Türkiye’nin Norveç’i ezdiğini belirtip, maç haberinde “Haaland ve Odegaard’ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı” ifadelerine yer verdi. Bir diğer İspanyol gazetesi Marca, “Türkiye, Haaland ve Odegaard’lı Norveç’i La Rosaleda’ya gömdü” başlığını kullandığın haberinde “Türkiye, Norveç’e fazla geldi” dedi. “Norveç’i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç” yorumunda bulunan El Mundo Deportivo da, “Haaland ve Odegaardlı Norveç’e sert darbe” başlığıyla 3-0’lık galibiyeti ön plana çıkardı.

Alman Bild gazetesi, “Haaland'a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası'nı hayal ediyor” başlığını kullanırken, Kicker dergisi ise, “Ozan Tufan Norveç'e karşı parladı. Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü” yazısıyla galibiyeti okuyucularına aktardı. Hollanda’da yayın yapan Algemeen Dagblad gazetesi, “Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü” başlığını kullandı. NOS ise, “Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakalların grubunda lider” dedi.

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2’nci maçında Norveç’i deplasmanda 3-0 yenerek 2’de 2 yapan Türkiye’yi tebrik etti. FIFA da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç’i 3-0 yenerek 2002’de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü” ifadelerini kullandı.

@Ozan and Turkey are on fire!

Keep up with the #WCQ action https://t.co/P6Ljw6S7HR pic.twitter.com/wp7NRLh8Io

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2021