‘Avrupa Fatihi’ geri döndü

Son yıllarda yurtdışı arenada istediği skorları alamayan Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde yeniden dirildi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaraylılar bu tabloyu özlemişti. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alamayan sarı-kırmızılılar, gençleştirme operasyonuyla eski günlerini hatırlatan sonuçlar almaya başladı.

PSV'ye elenmenin şokunu üzerinden çabuk atan Galatasaray, ön elemeleri geçip Avrupa Ligi'ne kaldı. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv'li ‘Ölüm grubu'nu çeken Aslan, Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan rakiplerine karşı başa baş oynadı, üç maçta 7 puanla zirvede yer almayı başardı. Galatasaray'ın performansına detaylı bakalım…

ÜLKE PUANINA DEV KATKI

Galatasaray, ön eleme ve grup performansıyla şimdiye dek Türkiye'ye 8 puan kazandırdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam puanını tek başına geçen Galatasaray, adeta Türkiye'yi sırtladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 64 takım arasında gol yemeyen beş ekipten biri… Bayern Münih, Juventus, West Ham, Gent ve Galatasaray geride kalan üç haftada gol yemedi.

GELİRİ 8 MİLYON EURO’YU AŞTI

Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 3.6 milyon Euro ayak bastı parası, 10 yıllık sıralamada 9'uncu olduğu için 3.1 milyon Euro kat sayı ödemesi alan Galatasaray, galibiyet başına 630 bin Euro, beraberlik için de 210 bin Euro kazandı. Üç maç sonunda toplam UEFA geliri 8.2 milyon Euro'yu buldu. Galatasaray, oynayacağı üç maçın haricinde grubunu lider bitirirse 1.1 milyon Euro daha kazanacak.

Galatasaray’ın genç jenerasyonu Avrupa'nın dişli takımlarına karşı tecrübe kazanırken aynı zamanda iyi sonuçlarla özgüven de buldu. Ayrıca pek çok kulübün izlediği futbolcular, kendilerini gösterip vitrin yaptı, değerlerini katladı.