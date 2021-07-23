Avrupa Fatihi’ydi Galatasaray! Cimbom tarihi tersten yazıyor…

GALATASARAY halen Avrupa kupası kaldıran, UEFA organizasyonlarına en çok katılıp en çok puan toplayan, dünya sıralamasında 1 numaraya kadar yükselen tek Türk

kulübü. Fakat gidişat hiç de iç açıcı değil. ‘Avrupa Fatihi Galatasaray' tezahüratı bile artık ‘-di'li geçmiş zaman ekiyle dillendiriliyor. Cimbom, PSV hezimetiyle birlikte Avrupa'daki başarısızlık halkasına bir yenisini ekledi. Grafik umut kırıcı: Üst üste 42 maçta sadece 6 galibiyet…

25 MAĞLUBİYET, YENİLEN 84 GOL

CIMBOM, 2013-14 sezonundaki Şampiyonlar Ligi katılımından bu yana sadece 6 takımı yenebildi: Kopenhag, Juventus, Benfica, Lokomotiv Moskova, Hajduk Split ve Neftçi Bakü ki bu rakiplerin ikisi ön eleme turunda yani nispeten kendisinden güç olarak daha zayıf takımlardı. Söz konusu 42 maçta 11 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, rakip fileleri 36 kez havalandırırken ağlarında tam 84 gole engel olamadı. Yenilgilerin sekizinde ise rakipler 3 ya da daha fazla fark attı: 6-0, 6-1, 5-0, 5-1, 4-0 ve üç kez 4-1.

FATİH TERİM DE ÇÖKÜYOR

AVRUPA Fatihi lakabının mimarı olan Fatih Terim, Galatasaray ile Avrupa'daki en kötü dönemini yaşıyor. Terim, sarı-kırmızılı ekibin başındaki son döneminde 18

Avrupa kupası maçına çıktı. Onunla Cimbom 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

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ELEŞTİRİLER TEKNİK HEYETE

PSV 5-1 kazanırken Galatasaray'ın futbolu sevenlerini üzdü. Camia ve taraftarlar arasında Fatih Terim ve teknik heyete eleştiriler vardı. Yönetimin ‘günü kurtarmak için transfer yapmama' fikri de bir diğer gündemdeki konuydu

TAKTİK TERSE DÖNDÜ

FATİH Terim'in üçlü savunma tercihi adeta rakibe hediye oldu. Luyindama neredeyse her pozisyonda geçildi. Babel'in forvetteki performansı yine kötüydü.

FİZİK FARKI ÇOK FAZLA

PSV sezonu Galatasaray'dan sonra açmasına rağmen özellikle fizik olarak çok üstün gözüktü. Oyuncular arasındaki bu fark, kondisyon ekibini sorgulattı.

SÜRE İSTEDİ AMA…

GELECEĞIN takımını kurmak adına camiadan üç yıl isteyen Fatih Terim'le ilgili, “Son dört yıldır takımın başında kim var” eleştirisi yapıldı.

BU KADRO YETMEZ

PSV maçı kadrosunun uzun sezonu götürmeyeceği yorumları yapılıyor. İlk 11'de sahaya çıkan oyuncuların şampiyonluk hedefine yetmeyeceği konuşuluyor.