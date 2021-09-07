Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) 26. Genel Kurulu 6-7 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti

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İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) 26. Genel Kurulu’na, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Yıldırım Koç, KBV Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, Başakşehir As Başkanı Mustafa Eröğüt ve katıldı

Genel Kurul, FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Genel kurulun ilk gününde, Avrupa Kulüpler Birliği Faaliyet ve Strateji raporu, mali sürdürülebilirlik, UEFA kulüp müsabakaları ile ilgili konular üzerine görüşler belirtildi.

7 Eylül'de gerçekleşen ikinci oturum, açılış ve ECA Kurul Seçimleri Duyurusu ile başladı.

ECA Yönetim Raporu, Uluslararası Maç Takvimi, Spor Düzenleme konuları hakkında görüşler belirtildi.

ECA Kadın Futbolu ve Kadın Futbolu ödülü, ECA Gençlik Futbolu ve Gençlik Futbolu Ödülü, ECA Kulüp Hizmetleri ve Sosyal Etki ve Kurumsal Ortaklık Ödülleri ve başkan ödüllerinin takdimi ile genel kurul sona erdi.