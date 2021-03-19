Avrupa kupalarından 3. lige… Büyük çöküş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, dün deplasmanda karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor’a 2-0 yenilerek 3. lige düştü.

Corona virüsü salgını nedeniyle ligden düşmenin kaldırılmasıyla 2. ligde bir sezon daha mücadele etme hakkı kazanan Karabükspor, 29 karşılaşmada 1 galibiyet, iki beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Ligin başında 3 puan cezası alan Karabükpor’un şuan iki puanı bulunuyor.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig’de en son 1973-1974 sezonunda bulunmuştu.

Kardemir Karabükspor, 52 yıl önce Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) işçileri tarafından kuruldu. Karadeniz ekibi 34 sezon 1. Lig, 10 sezon Süper Lig’de boy göstermiş, UEFA Avrupa Ligi’nde bir kez Türkiye’yi temsil etmeyi başarmıştı. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 2017-2018 sezonunda Süper Lig’den TFF 1. Lig’e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig’den TFF 2. Lig’e düşmüştü.

BİR ÖNCEKİ MAÇTA OLAY ÇIKMIŞTI

2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, Kardemir Karabükspor deplasmanında 1-0 galip gelirken, karşılaşmanın ardından saha karışmıştı.

Kardemir Karabüksporlu bir futbolcunun rakip takım oyuncusuna saldırması sonrasında saha kenarındaki isimler de olaya müdahil olmuştu. Yaşanan olaylara karşılaşmada görevli polis ekipleri müdahale etmişti. Kolluk güçlerinin devreye girmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, oyuncular güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitmişti.