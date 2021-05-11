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Avrupa Ligi’ni Manchester United kazanırsa, Türk futboluna yarayacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United şampiyon olursa, Süper Lig'i 2. sırada bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme yolu kısalıcak.

Güncellenme: 09:54, 11/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Avrupa Ligi’ni Manchester United kazanırsa, Türk futboluna yarayacak!

Türk takımlarının son yıllarda Avrupa kupalarında irtifa kaybetmesiyle girdiğimiz girdaptan kısa vadeli olarak kurtulmanın bir yolu ufukta belirdi. Süper Lig şampiyonunun, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmasının önündeki tehlike, kupanın finalisti Chelsea'nin Premier Lig dördüncülüğünü büyük oranda garantilemesiyle şimdilik bertaraf edildi.

Bu kez de gözümüz Avrupa Ligi finaline çevrildi. Eğer Kupa 2'yi Villarreal değil de Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kendi liginde garantileyen Manchester United kazanırsa, ligimizin ikincisi Devler Ligi elemesine 2. ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan başlayacak. Temsilcimiz, bu turda elense dahi Avrupa Ligi gruplarına katılmayı da garantileyecek. Böylece Kupa 1'e iki takımla katılma hayalimizin gerçek olma ihtimali artacak.

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