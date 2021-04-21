Avrupa Süper Ligi kurucularından Agnelli’ye büyük tepki! Duvar resimleri yapıldı…

Futbolda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan Juventus’un başkanı Andrea Agnelli’ye gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor…

İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Futbol Federasyonu merkez binasının hemen arkasında bulunan Giulio Caccini sokağındaki bir duvara, Juventus Başkanı Agnelli’yi futbol topunu bıçaklarken tasvir eden bir resim çizildi.

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PROTESTOLAR VE TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRMIŞTI

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA ve FIFA bu girişime büyük tepki gösterirken Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarının geçici süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Futbolseverlerin de büyük tepki gösterdiği Avrupa Süper Ligi organizasyonu için sokağa dökülen yüzbinlerce insan protestolar gerçekleştirmişti.

Yaşananların ardından İngiliz takımları, tek tek Avrupa Süper Ligi’nden çekildiklerini açıklarken, İspanya’nın Atletico Madrid, İtalya’nın Inter ve Milan takımları projeden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.