Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var?

İngiltere, İspanya ve İtalya’dan 12 kulüp uzun süredir konuşulan yeni futbol turnuvası için adımları atmaya başladı. Avrupa Süper Ligi, İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri tarafından oluşturulacak.

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa kıtasında yer alan üst seviye 12 takımın UEFA’nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek oluşturduğu yeni bir turnuva olan Avrupa Süper Ligi, daha büyük para ödüllerinin dağıtılacağı ve 10 takımdan iki ligin yer alacağı, üst turlarının ise Şampiyonlar Ligi’ne benzeyeceği bir organizasyon.

AVRUPA SÜPER LİGİ’NDEN HANGİ TAKIMLAR VAR, KAÇ TAKIM KATILACAK?

Şu an için 12 takımın yer aldığı oluşumda ilerleyen günlerde 3 takımın daha katılması bekleniyor. Turnuvada 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

Manchester United

Liverpool

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Tottenham

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Inter

Milan

Juventus

AVRUPA SÜPER LİGİ’NE GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ KATILACAK MI?

Türk futbol kulüplerinin yer aldığı Kulüpler Birliği yeni turnavaya karşı olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

“Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını futbolun ortak çıkarının önüne koyduğunu açıkça ortaya koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.”

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Süper Ligi, katılımcı takımların kendi liglerinde yarışmaya devam edeceğini ve turnuva fikstürünün buna göre şekilleneceği bir sistemi benimseyecek.

Takımlar 10’lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.

Küçük turuncu elmas Dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.

Küçük turuncu elmas Çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.

Avrupa Süper Ligi yönetimi, organizasyonu Ağustos 2021’de başlatmayı hedefliyor. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar euroluk geliri paylaşması ön görülüyor.

UEFA’DAN YAPTIRIM UYARISI

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde yapacakları reformları yarın duyurmayı planlıyordu ancak 12 kulüp, UEFA’nın duyurusundan önce davranmayı tercih etti. UEFA, Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpleri UEFA organizasyonlarının tamamen dışında bırakma uyarısında bulunuyor.

UEFA, Premier League, LaLiga ve Serie A yönetimlerinden ortak açıklama: “FIFA’nın da açıkladığı gibi, Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpler yerel, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecekler ve bu kulüplerin oyuncuları, milli takımlarını temsil edemeyebilirler.”

Avrupa Kulüpler Birliği’nden açıklama: “Birliğimiz, bugün medyada bulunan ‘Avrupa Süper Ligi’ modeline şiddetle karşı çıkmaktadır.”

Avrupa Süper Ligi’nin kurucusu 12 kulüp, Avrupa Kulüpler Birliği’nden istifa etti.

FIFA: “Futbolun yönetici organlarının bu yapının eşitlikçi kalmasını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu şartlar gereğince, FIFA olarak bu ‘kapalı Avrupa kaçış liginin’, uluslararası futbol iskeletinde yer almasını onaylamadığımızı bildirmek istiyoruz.”

Fransa Futbol Federasyonu: “Bir oligarşinin hegemonik hayalleri, eşi görülmemiş bir gelişme sağlayan Avrupa futbol sisteminin ortadan kalkmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa Süper Ligi projesi bu dengeyi bozarak, sportif liyakate dayalı sisteme son verecektir.”

Premier League yönetimi, Avrupa Süper Ligi projesine karşı olduklarını açıkladı.

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