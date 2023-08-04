Avrupa’da 4’te 4 yaptık! Ülke puanı tırmanışa geçti…

Avrupa kupalarında verimli bir hafta geçiren Türkiye tüm maçlarını kazanarak 4'te 4 yaptı. Temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerle UEFA ülke puanında yükseliş devam etti.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ikinci maçlarının ardından Türkiye’nin UEFA ülke puan katsayıları güncellendi. Dört takımımızın da haftayı turla kapatması bizim açımızdan on derece olumlu bir gelişme oldu. Tüm takımları kazanan Türkiye futbolda kullanılan deyimle ‘tulum çıkardı.’

Galatasaray sahasında ağırladığı Zalgiris’i 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe ilk maçta 5 attığı Zimbru’yu rövanşta da 4 golle geçti. Beşiktaş, Arnavutluk deplasmanında Tirana’yı 2-0 mağlup ederken, Adana Demirpor seyircisi önünde 10 kişiyle Cluj’u uzatmada 2-1 devirerek adlarını üst tura yazdırmayı başardı.

İSVİÇRE’DE 4 TAKIM KALDI

Ülke puanı sıralamasında önümüzde bulunan İsviçre’de Basel, Tobol’a toplamda 4-3’lük skorla yenilerek Konferans Ligi’ne veda etti. Böylece rakibimiz İsviçre’nin de Avrupa kupalarında 4 takımı kaldı. Bütün maçları kazanmamız nedeniyle gelen puanlarla İsviçre’ye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderme şansı oluştu.

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 28.350 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

İngiltere: 88.928 İspanya: 75.927 İtalya: 71.569 Almanya: 69.552 Hollanda: 52.300 Fransa: 51.914 Portekiz: 46.899 Belçika: 35.200 İskoçya: 30.650 Avusturya: 29.000 İsviçre: 28.475 TÜRKİYE: 28.350 Sırbistan: 27.175 Ukrayna: 25.000 Norveç: 24.750

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.