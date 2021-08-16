Avrupalı Sivasspor, Konyaspor’a takıldı: 0-1 | Süper Lig 1. Hafta

Süper Lig 2021-22 sezonu ilk haftasında Sivasspor'a konuk olan Konyaspor son dakikalarda gelen golle 1-0 galip geldi. UEFA Konferans Ligi'nde iyi sonuçlar alan Sivasspor ise, lige iyi bir başlangıç yapamadı.

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Süper Lig 2021-22 sezonu 1. Hafta karşılaşmasında Sivasspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın son anlarında gelen gol, Konyaspor’a galibiyeti getirdi.

Konuk ekip Konyaspor’a galibiyeti getiren gol 88. dakikada Sokol Cikalleshi’den geldi. UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off turuna kalan ve oynadığı 3 maçı da kazanan Sivasspor, lige mağlubiyetle başladı. Öte yandan Sivasspor’un geçen sezondan beri devam eden 19 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor’u ağırlarken, Konyaspor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok

Sivasspor: Ali, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Hakan (Feli dk. 71 ), Cofie, Fajr (Ziya dk. 84 ?), Kayode (Sefa dk. 84 ?), Gradel, James (Yatabare dk. 66 )

Yedekler: Muammer, Camara, Erdoğan, Azubuike, Özkan, Emre

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi (Serdar dk. 74 ), Çekiçi (Adil dk.90 ?) M’Poku (Rahmanovic dk. 58 ), Cikalleshi

Yedekler: Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Kandemir, Daci, Ekrem

Teknik direktör: İlhan Palut

Gol: Cikalleshi (dk. 87) (Konyaspor)