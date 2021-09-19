Avrupa’nın ‘Canavar’ı! Devler Kim Min Jae’nin peşinde…

Sarı-lacivertlilerin ‘Canavar’ lakaplı savunmacısı Frankfurt deplasmanında göze girdi. Tottenham ile birçok İngiltere, Almanya ve İtalya takımının menajerleri harekete geçti.

İrfan YİRMİBEŞ

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F.BAHÇE'DE Kim Min Jae rüzgarı esiyor. Güney Koreli stoper, kısa sürede performansını yükseltip takımın vazgeçilmezi haline geldi. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın ısrarıyla transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı, tatlı sert müdahaleleriyle rakip hücum oyuncularına geçit vermemesiyle göze girdi. Frankfurt deplasmanında kusursuz oynayan Kim, birçok dev kulübün dikkatini çekti.

DEVRE ARASINDA TEKLİF BEKLENİYOR

Canavar lakaplı stoperi, uzun süredir takip eden Tottenham başta olmak üzere, İngiltere, İtalya ve Almanya'dan bazı takımların Fenerbahçe maçlarına temsilci göndereceği öğrenildi. Güney Koreli futbolcu için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını birçok takımın çalması bekleniyor. Kim, Fenerbahçe'ye geldiği günlerde Avrupa'ya gitmek için basamak olarak gördüğünü ifade etmişti.