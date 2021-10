Avustralya’da forma giyen Joshua Cavallo eşcinsel olduğunu açıkladı

Avustralya’da Adelaide United’ta forma giyen 21 yaşındaki Joshua Cavallo, eşcinsel olduğunu açıkladı. Orta saha oyuncusu Cavallo, dünyada eşcinsel olarak ortaya çıkan bilinen tek erkek üst düzey profesyonel futbolcu olduktan sonra “sessizlik içinde yaşayan” başka oyuncular olduğunu bildiğini söyledi.

Adelaide United’ın sosyal medya hesabından ‘Josh’un gerçeği’ başlığıyla destek verdiği videoda Cavallo, “Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim. İstediğim şey, futbol oynamak ve şartlarda yaşamak” ifadelerini kullandı.

Cavallo’nun açıklamaları şöyle:

“Bugün hayatım hakkında rahatça konuşmak için nihayet hazırım. Eşcinsel olduğumu herkese duyurmaktan gurur duyuyorum. 6 yıldan fazladır bununla savaşıyorum. Çocukken hep utandığım için kendimi sakladım. Hayalim her zaman futbol oynamaktı ama futbol oynarken aynı zamanda bir eşcinsel olarak eşit muamele görmek hiçbir zaman gerçek gibi gelmedi.”

Daha önce eşcinsel olduğu ortaya çıkarsa insanların kendisi hakkında farklı düşüneceğinden, kendisine kötü sözler edeceklerinden ya da alay edeceklerinden endişelendiğini kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, “Ancak öyle olmadı. Tam tersine insanlardan daha fazla saygı gördüm” ifadelerini kullandı.

Cavallo’nun açıklamasına spor dünyasından destek geldi. Çok sayıda spor kulübü ve sporcu, Cavallo’nun paylaşımını alıntılayarak destek mesajı verdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

THANK YOU, @JoshuaCavallo , for taking a huge step forward! Your courage contributes to normalizing diversity in the world of sports. https://t.co/5HvCnwy8PI

Thank you @JoshuaCavallo for your strength and bravery…

You are an inspiration to millions

Everyone deserves the right to be themselves

The world of football is a better place today, because of you https://t.co/bdUtBpzmHv

