Avusturya’dan Kuzey Makedonya karşısında tarihi galibiyet: 3-1 | EURO 2020 C Grubu

EURO 2020 C Grubu’nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçı büyük çekişmeye sahne olurken, son ana kadar kıran kırana geçen maçı Avusturya 3-1 kazanmayı bildi.

Avrupa Şampiyonası’na ilk kez 1988’de katılan ve hiç galibiyet bulunmayan Avusturya, Stefan Lainer, Michael Gregoritsch ve Marko Arnautovic’in golleriyle bir ilki başarırken, tarihinde ilk kez bu turnuvada boy gösteren Kuzey Makedonya’nın tek golü Goran Pandev’den geldi.

Kuzey Makedonya gruptaki ikinci maçını 17 Haziran’da Ukrayna ile oynarken, Avusturya aynı gün Hollanda ile karşılaşacak.

MÜTHİŞ ASİST, ENFES DOKUNUŞ

Yüksek tempoda başlayan maçın başında iki takım da hızlı hücum etme çabasındaydı. Ancak yapılan pas hataları organize hücum geliştirilmesine engel olurken, 18. dakikada Marcel Sabitzer’in müthiş asistinde Stefan Lainer golü buldu. Kuzey Makedonya yarı sahasının ortalarında topla buluşan Sabitzer, uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içine koşusunu yapan Lainer, arka direkte tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ve Avusturya’yı 1-0 öne geçirdi.

TECRÜBE HATAYI AFFETMEDİ

Avusturya’nın golünden sonra beraberlik için yüklenen Kuzey Makedonya, kaleci Daniel Bachmann’ın büyük hatası sonucunda beraberliği yakaladı. Alioski’nin sol kanattan merkeze doğru gönderdiği pası Martin Hinteregger uzaklaştırmak istedi. Ancak takım arkadaşına çarpan top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Bachmann kalesini terk ederek Pandev’in topla buluşmasını engellemek istedi ancak, elinden kaçırdığı top sonrasında Pandev’e golü adeta hediye etti ve Kuzey Makedonya 28. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

DIMITRIEVKSI VS GREGORITSCH

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Avusturya olurken, Kuzey Makedonya kalecisi Stole Dimitrievski başarılı kurtarışlara imza attı. Maçın 58. dakikasında oyuna giren Michael Gregoritsch, sol kanattan yapılan ortaya kafayla çok iyi bir vuruş gerçekleştirdi. Uzak direğe doğru yönelen topu uçarak kurtaran Dimitrievski gole izin vermedi. Dakikalar 78’i gösterdiğinde bu ikili tekrar karşı karşıya geldi ancak, bu kez sevinen Gregoritsch oldu. Avusturya kaptanı David Alaba’nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Gregoritsch, kaleci Dimitrievski’nin kalesini hatalı terk etmesini de değerlendirerek tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. Bu gol aynı zamanda Avrupa Şampiyonası’nda atılan 700. gol oldu.

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ARNAUTOVIC NOKTAYI KOYDU

Beraberlik için tüm riskleri alana Kuzey Makedonya, 89. dakikada Marko Arnautovic’in attığı golle yıkıldı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu, kaleci Dimitrievski’yi çalımladıktan sonra topu boş ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.