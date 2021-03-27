Aykut Kocaman: ‘Emre Belözoğlu ile ilgili tek kaygım…’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’i çalıştıran deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de yaşanan Erol Bulut-Emre Belözoğlu değişimine ilişkin yorumda bulundu.

TRT Spor’a konuşan başarılı çalıştırıcı, sarı lacivertli takımda görev yaptığı sırada futbolcu olan Emre Belözoğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, kaygıları olduğunu da itiraf etti.

Teknik Direktör Erol Bulut’un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu hakkında konuşan Kocaman, “Emre’ye Fenerbahçe’de sonsuz başarılar diliyorum. Uzun yıllar beraber olduğum bir insan. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri” ifadelerini kullandı.

Ancak Emre Belözoğlu’nun kriz anlarındaki tutumundan duyduğu kaygıyı dile getiren Kocaman, “Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı. Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Emre’nin Fenerbahçe’de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde” şeklinde konuştu.

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“KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESECEĞİZ”

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir’in durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle sonuçlarla ilgili problemler başladığı zaman bunu çevirmek çok zor hale gelebiliyor. Lig maçları için söyleyeyim alınan sonuçlar doğru sonuçlar değil. İstenenle orantılı durumda değiliz, çok altında kaldık. En az 3-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen daha fazla puan almamız gerekiyordu. Önce gerçekle yüzleşip, durumun farkında olup bulunduğumuz durumdan kurtulmamız gerekiyor. Son 10 sıradaki 6 takımla oynayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek halindeyiz. Son haftalardaki yükselen formumuzu tutabilir ve geliştirebilirsek daha da yukarılarda olacağız.”