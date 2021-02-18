Aykut Kocaman eşitliği bozmaya çalışacak

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 7 maçtır galibiyet alamayan ve düşme potasına kadar gerileyen turuncu-lacivertliler, artık çıkışa geçmek istiyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakıp yarı finale yükselerek morallenen Başakşehir, bu mücadelenin dönüşünde ligde geçtiğimiz hafta Göztepe'ye 2-1 yenilince 24 puanla 18. sırada kaldı. Kalan haftalarda daha fazla sıkıntı yaşamak istemeyen turuncu-lacivertli takım, zorlu Trabzon sınavını başarıyla atlatıp rahat nefes almanın peşinde.

Medipol Başakşehir'in başında 3'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan Aykut Kocaman, İstanbul temsilcisiyle 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Kocaman, bu haftaki rakipleri Trabzonspor'la ise Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor'un başında toplam 31 defa karşılaştı. Bu müsabakalarda deneyimli çalıştırıcının ekipleri 12 galibiyet, 12 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Söz konusu karşılaşmalarda Aykut Kocaman'ın takımları attığı 41 gole karşılık ağlarında da yine 41 gol gördü.

Aykut Kocaman, Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda Konyaspor'un başında 2-0'lık skorla aldı.