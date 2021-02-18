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Aykut Kocaman eşitliği bozmaya çalışacak

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor’a karşı Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor’un başında toplam 31 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Kocaman’ın takımları 12’şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 7 de beraberlik elde etti.

Güncellenme: 13:47, 18/02/2021
Haberler Futbol
Aykut Kocaman eşitliği bozmaya çalışacak

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 7 maçtır galibiyet alamayan ve düşme potasına kadar gerileyen turuncu-lacivertliler, artık çıkışa geçmek istiyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakıp yarı finale yükselerek morallenen Başakşehir, bu mücadelenin dönüşünde ligde geçtiğimiz hafta Göztepe'ye 2-1 yenilince 24 puanla 18. sırada kaldı. Kalan haftalarda daha fazla sıkıntı yaşamak istemeyen turuncu-lacivertli takım, zorlu Trabzon sınavını başarıyla atlatıp rahat nefes almanın peşinde.

Medipol Başakşehir'in başında 3'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan Aykut Kocaman, İstanbul temsilcisiyle 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Kocaman, bu haftaki rakipleri Trabzonspor'la ise Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor'un başında toplam 31 defa karşılaştı. Bu müsabakalarda deneyimli çalıştırıcının ekipleri 12 galibiyet, 12 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Söz konusu karşılaşmalarda Aykut Kocaman'ın takımları attığı 41 gole karşılık ağlarında da yine 41 gol gördü.

Aykut Kocaman, Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda Konyaspor'un başında 2-0'lık skorla aldı.

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