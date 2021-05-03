Aykut Kocaman: ‘Junior Fernandes’e ayrıca teşekkür ediyorum’

Süper Lig 39. haftasında Ankaragücü’nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir ligde kalma umutlarını güçlendirirken, Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonu açıklamalar yaptı.

Oyun disiplininden kopmamalarına dikkat çeken Kocaman, “Olumlu sözler kurmaktan başka bir şey söyleyemem, hepsini tebrik ediyorum. Çok sıcak bir havada oynadık. Golü de yiyince, hızlı bir takımla oynuyoruz. İkinci golü yeme tehlikesinin olduğu maçtı. En sonunda sakin sabırlı paslarla, sahanın bütününü kullanmaya çalışarak oynadık. Maçın başında oyunun şehvetine kapıldık ama geride olmamıza rağmen sakin doğru pozisyonlarla sonunu getirdik. Maçı 2-1’le taçlandırdık” dedi.

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“ONA AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Junior Fernandes’in son dakikalarda gelen golüne değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Sevincin ve sıkıntının bir arada olduğu maçtı. Kendi oyunumuzu rakibe de kabul ettirerek en sonunda maçı çevirmeyi başardık. Hemen atlamamam lazım. Junior Fernandes’e ayrı bir parantez açmam lazım. Bunca zamandır kadro dışındaydı. Chadli’ye destek verecek ekstra oyuncumuz yoktu merkez forvet olarak. Hem kendi adına, hem de takım arkadaşları için çok önemli bir hamle yaptı. Baskısı, vuruşu üst seviyedeydi. Ona ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİRAZ KONTROLÜ KAÇIRDIM HERHALDE”

Öte yandan ikinci golden sonra saha içine girdiği için sarı kart görmesine değinen Kocaman, sözlerini şöyle noktaladı: “Tabii ki bundan memnun değilim kendi adıma. Ancak oradaki hakemler bunu anlar mı anlamaz mı, anlamak zorunda mı yanlış bir şey söylemiyim. Böyle anlarda, bu tip durumlarda oyun şehvetinin getirdiği bir şey oluyor. Bütün takım sevinirken kalecilerin hemen oyunun erken başlamasını engellemelerini söylerim. Volkan’a bağırmaya çalışırken biraz mesafe kontrolünü kaçırdık herhalde. Kurallar böyleyse boynumuz kıldan ince.”

Ayrıca, Aykut Kocaman ligde kalmak kalan haftalarda için 1 puanın yeterli olabileceğini söyledi.