Aykut Kocaman: Savunma futbolu oynatıyor söylemleri son derece komik

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın son derece iyi gittiğini belirten Kocaman, “Daha evvel geleneksel bizim bu tip toplantılarda bu tip sorulara karşı verdiğimiz cevap böyle. Maç olmayan haftalar, oyuncular uzun bir ayrılıktan sonra geliyor. Çok iştahlı, oyuna aç geliyorlar. Hem bu hal, aynı zamanda da yer tutma isteği antrenmanların temposunu yükseltiyor. Davranış bilincini olumlu yapıyor. Maçta olmayınca her şey iyi gözüküyor. Bütün bunların hepsinin cevabı maçlar başladığında gözükecek” dedi.

“TOPARLANMA SÜRECİ GERÇEKTEN SIKINTILI VE UZUN OLDU”

Şampiyonluğun takımda ciddi bir tahribat oluşturduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Nasıl olsa biz şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Paris Saint Germain ile kafa kafaya oynuyoruz, lig nasıl olsa duygusu oluyor. Bu aslında bizim içimizdeki en ölümcül yer, duygusal ve zihinsel anlamda. Sanki Başakşehir bu sırayla tuzak dememek lazım ama bu tuzaklara düştü. Hakikatten birbirinden artık yavaş yavaş şampiyonuz, iyiyiz ama öteki taraftan acabanın olduğu döneme geldik. Bununla beraber gözlemlediğim şeylerden biri de birbirinden ayrışmış gruptu. En başından anlattıklarımdan, yükseliş hikayesi ve duygusal, zihinsel olarak tahribata uğramanın getirdiği yerlerden sonra en son geldiğimiz nokta birbirinden biraz daha ayrı. Özgüvenin tavan yaptıktan sonra dağılmasına gelen bir takımla karşılaştık. Toparlanma süreci gerçekten sıkıntılı ve uzun oldu. Başakşehir'in özelliğini söyleme lazım. 2014'ten sonraki süreçte sadece 2 teknik adamla çalıştı. Okan Buruk ve Abdullah Avcı. Ben üçüncü oldum. Yine Başakşehir'in bu anlamdaki özelliği için söyledim. Normal şartlarda işe başladıktan sonra beklenen şuydu. En azından bir derlenip toparlanma görüntüsüyle beraber puanların toplanması. Geldikten sonra ilk 4 hafta mağlup oldu takım. En azından bir takım gerekçeler vardı” açıklamasını yaptı.

“HEDEFİMİZ 1.8’İN ÜSTÜNE ÇIKMAK”

Başakşehir'in gelecek sezon planlamasına değinen Aykut Kocaman, “Zamanla dönüşüyoruz evet ama ana hatlarıyla aynıdır. Ama ben sahada ne yaptığını bilen, rakibe saygı duyan ve gücünü bilen bir takım istiyorum. Eğer kendi limitlerinizde oynamazsanız, bir maçı bir adım geride kalmaya başlarsanız hangi klasmanda olursa olsun o rakip u19-u20 takımları da olabilir. Biraz oyununuzu yumuşatmaya başlarsanız oyunun ritmini kaybedersiniz. Hiç sevmediğim bir şey. Genel olarak rahat bir insanım, oyuncularla olan ilişkimde ama saha bu konudaki katı olduğum yerlerden bir tanesi. En temel şeyde burada rakibe saygı, onu ölçme ve kendine saygı. Esas amaç buralara gitmek olacak. Hatalarımızı kendimizi anlatacağız. Sahada ne yaptığını bilen, yaşadıklarına göre ne yapması gerektiğini bilen ve bu takıma doğru götürmeye çalışacağız. Diğer taraftan da puan ortalaması olarak hedefim 1.8'in üstüne çıkmak. 2 demek çok iddialı olur yeniden dönüşüm için. Buna hazır bir hafızası var Başakşehir'in ama bu son 1 yıl uçurumun kenarında yaşanmış, oyuncu profilleri değişmiş. Tekrar genetik yapısına götürürken ufak dalgalanmalar olabilir ama 1.8'in üstüne çıkıp 2'leri yakayalabilirsek çok doğru bir iş yapmış oluruz. Oyunu tek yönlü düşünmeyeceğiz. Esas amaç topun bizde olmasını isteyeceğiz. Gücümüz yettiği kadar bunu yapmak isteyeceğiz. Temel olarak sezonun büyük bölümünde topun daha fazla bizde kalmasını isteyeceğiz. En değerli oyuncu, oyun kurma anlamına geliyor kaleciler artık. Kalecileri de işin içine dahil ederek bütün oyuncularla atak yapan bir takım haline gelmeye çalışacağız. Bunları söylerken kolay ama hem yapmak için sürece ihtiyaç olarak yapmanın da kolay olmadığı şeyler. Ana hikayemizi bunun üstüne inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SAVUNMA FUTBOLU OYNATIYOR SÖYLEMLERİ SON DERECE KOMİK”

Kendisi hakkında söylenilen, ‘Savunma futbolu oynatıyor' söylemlerine değinen Kocaman, “Bunun tabii ki kök nedenini tahmin edebiliyorum ama biliyorum demek iddialı olur. Geçmişi 2011'e uzanan bir nedeni var. Hatta 2010 yılına kadar olan bir geçmiş. Bu tahmin tabii. Bunu bildiğim zaman söylerim. Ama bu benim için son derece komik, sıradan ve saçma sapan bir durum, ilgilenmiyorum. Dalga geçiyorum, ‘3. bölgede defansif yapan bir takımız' diyoruz. Bütün takımların daha fazla 3. bölgede oynama gayretinde olan takımlarımız oldu. Bunu bir şekilde başarıyoruz. Ama hakikatten bu sadece benim sıkıntım, değil ülkemiz futbolunun da sıkıntısı bu saçmalıklar. Ben alıştım, umurumda değil. Bilenlerde biliyor ne olduğunu. Her şeyde ortadayken bu saçmalıkların konuşulması garip bir durum” ifadelerini kullandı.

“1 VEYA 2 OYUNCU TALEBİMİZ OLABİLİR”

Başakşehir'in biraz yorgun ve yaşlı takım olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “Bizim için en ciddi birinci transfer önce bir kadroda bir düzeltme yapmamız gerekiyordu. Yaş ortalamasını düşürmek ve aynı zamanda da yorgun olduğunu düşünüyoruz. Faydalanma ihtimalimizin düşük olduğu oyuncularla ayrılma seansıydı. Nispeten bu konuda yol aldık. İkinci hamlede benim bulunduğum dönemde de, sadece kendi bulunduğum dönem değil önceki dönemleri de anlarım. Oradan gelen bilgiler kulübün içinde olan insanlarla olan bilgilerle eksik olduğunu, tedaviye ihtiyaç 3 pozisyon vardı. Oralara hamleleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener’le hem Lima ile Zulj ile önemli bir hamle yaptık. Muhammet'in de takıma dönmüş olması bugüne kadar ki antrenmanlarla beraber bize güç verecek gibi gözüküyor, Muhammet bu halini sürdürürse. Sezonu tamamlama süreci nasıl gider bilemiyoruz ama sezonun içinde bize güç katacak bir hamle olacak. Dolayısıyla şimdi hazırlık maçlarını bir oynayıp, birinci kampı bitirip, arkadaşlarımızla tekrar değerlendirme yapıp nerelere gidiyoruz diye belki ona göre yönetime 1 veya 2 oyuncu talebi olabilir. Şu ana kadar görüntüler eğer ölçü olacaksa doyurucu gibi gözüküyor” diye konuştu.

“YABANCI SINIRI KONUSUNDA ÜRETMEYİ TEŞVİK ETMELİYİZ”

TFF'nin aldığı yabancı sınırlamasına değinen Kocaman, “Dünyanın geldiği bu evrede futbolun geldiği bu evrede yabancı kısıtlamalarında çok fazla konuşmamak gerekiyor, yeni bir kapı açılana kadar. Ben yabancı konusunun var olan bugün değil, geçen dönemlerde var olan durumla beraber doğruya yakın olduğunu düşünüyorum. Eklemem gereken şu. Biraz daha oyuncu üretmeyi teşvik eder hale getirebilirse federasyon, bence ehveni şer denen, kötünün hiçbir zaman bu konuda uzlaşı olmayacaktır. Her seferinde bir taraf yanlış olduğunu haklı gerekçelerle ihva edecek. Ehveni şer tamda böyle bir şey. Sayıyı geçen yıllarda olduğu gibi var olan sayılarla götürüp arkadaki diğer 14 kişiyi periyodik olarak, önce sadece 14 kişide kalabilir ama üretmeye başlayınca kendiliğinden ister istemez azalacaktır doğru üretimle. Üreteni teşvik etme durumuna gitmek yolunda. Öbür türlü aynı anlamsız tartışmaların içinde yorulacağız” dedi.