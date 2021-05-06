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Aykut Kocaman şov… Öyle bir gol attı ki

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın idmanda yaptığı şık hareketler ve attığı gol sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Güncellenme: 17:30, 06/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Aykut Kocaman şov… Öyle bir gol attı ki

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de bu maçın çalışmaları esnasında Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeşil sahada adeta şov yaptı.

Sahada yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile sohbet eden Aykut Kocaman'ın topu birkaç kez sektirdikten sonra kendisine ters duran kaleye attığı şık gol, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bu gönderiye futbolseverler büyük beğeni gösterdi.

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Yayınlanma Tarihi:16:55,