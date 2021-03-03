Aykut Kocaman: VAR neden çağırdı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İttifak Holding Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Oynadıkları oyunun ikinci yarı daha iyi olduğunu söyleyen Aykut Kocaman “Antalya maçında da gözüken bir şey vardı, saha yerleşimi iyi ama topu hızlandırmalıydık. İlk yarı kontrollüydük ikinci yarı maçı istediğimiz kıvama getirdik. Oyuncular her şeyi yaptı, söyleyecek bir şey yok. Doğru vuruş eksikti. Başakşehir standardında oynadılar” dedi.

‘CRIVELLI’NIN TOPA GİDİŞİNE ENGEL OLUYOR’

Ahmet Çalık’ın Enzo Crivelli’ye yaptığı harekete penaltı çalınması ardından pozisyonun izlenmesi ve penaltının iptal edilmesi hakkında konuşan Aykut Kocaman, “Verilen ve iptal edilen penaltı kararı gri. Ahmet Çalık topa vuruyor ama Crivelli’nin topa gidişine engel oluyor. VAR’ın başındakiler, hakemin inisiyatifinin artmasını istiyor. Galatasaray maçımızda hakem çağrılmadı. Göztepe’de çağrılmadı. Burada neden çağrıldı? VAR çağırınca ‘Neden?’ diye soruyor!” VAR’ın orta hakemi çağırıp çağırmamasında standartsızlık var” ifadelerini kullandı.