Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

Aykut Kocaman, Başakşehir yönetimine istifasını sunacağını açıkladı.

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Süper Lig’in 8. haftasında Karagümrük’e deplasmanda 3-1 mağlup olan Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, maç sonu yönetim istifasını sunacağını açıkladı.

Geçen sezon takımın başına geçen Kocaman, bu sezon 8 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Deplasmanda puan kazanamayan Aykut Kocaman, “8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil, bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor” açıklamasını yaptı.

Kocaman’ın maç hakkındaki yorumu ise şöyle;

“Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Karagümrük bizimle oynadı. Özellikle ilk yarıda A’dan Z’ye oyunun hakimiydiler, tebrik ediyorum hocayı ve tüm takımı. Oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük’ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi göründük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı. 2. yarıda çırpınışımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın pek anlamı yok.”